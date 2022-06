Lyt til artiklen

Tv-værten Mette Cornelius havde egentlig set diagnosen komme.

For sidste år blev hendes søn diagnosticeret med ADHD, og da hun 'på så mange punkter' ligner sin søn, så lå det i kortene, at hun nok også kunne se frem til en lignende diagnose.

Men alligevel gjorde det noget ved den 40-årige TV-stjerne, da hun i denne uge fik beskeden om, at hun har ADHD i moderat grad.

For det forklarer mange af de udfordringer, hun tidligere har stået overfor i livet. Det skriver Discovery-værten fredag eftermiddag på sin Twitter.

»Jeg vidste det jo egentlig godt. Alligevel fik jeg en klump i halsen på vegne af den 18-25-årige Mette.«

»Som ikke kunne finde ud af at organisere anden aftensmad til sig selv end pulver-kartoffelmos, pasta med cocktailpølser eller en plade Marabou,« skriver Mette Cornelius på sin Twitter og fortæller videre om de udfordringer hun kæmpede med:

»Som havde svært ved at finde ud af at bo i kollektiv og leve op til andres uskrevne forventninger. Som kæmpede og kæmpede for at forstå universitetets abstrakte ord. Og som indeni altid følte sig anderledes og alene.«

»Hende ville jeg gerne have givet nogle forklaringer, noget hjælp og måske lidt medicin. Og fortalt hende, at hun var helt ok, som hun var - og at der også er gode og fine egenskaber hos mennesker med ADHD.«

I denne uge blev jeg diagnosticeret med ADHD - i moderat grad. Efter min søns diagnose sidste år har det ligesom ligget i kortene, fordi vi er så ens på så mange punkter. Eller som min mand en dag sagde, da han havde sat sig ind i Vesters diagnose: “Du har jo bimlende adhd,skat” pic.twitter.com/ZgAy5HF93I — Mette Cornelius (@mettecornelius) June 3, 2022

I sit opslag skriver hun også, at hendes mand, pressechef i FC København Jes Mortensen, også havde regnet den ud.

»Eller som min mand en dag sagde, da han havde sat sing ind i Vesters diagnose: 'Du har jo bimlende ADHD, skat'.«

Mette Cornelius skriver i en SMS til B.T., at hun lige nu ikke har yderligere at tilføje til hendes Twitter-opslag.

Udover sønnen Vester har Mette Cornelius og Jes Mortensen også en datter.