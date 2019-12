Der stod hun, Lis Sørensen, til Josefine Høghs og Lasse Sjørslevs store bryllupsfest.

Den kendte danske sangerinde underholdt lørdag, da de to tv-værter fra henholdvis DR og TV 2 lørdag blev gift.

Det kan man se på Instagram hos et par af de 130 gæster, der var med til den store fest på Lundsgaard Gods i udkanten af Kerteminde.

Her har eksempelvis hos fodbold-tv-værten Mette Cornelius og Peter Schmeichels datter, Cecilie, lagt små videoklip på deres såkaldte 'stories', hvor man kan se sortklædte Lis Sørensen bruge en trappe som improviseret scene.

Lis Sørensen spillede til bryllupsfesten, da Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift. Foto: Søren Bidstrup

Her fremfører sangerinden 'Tæt på ækvator' kun akkompagneret af en akustisk guitar.

Forinden var Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blevet gift i Sankt Laurentii Kirke, der ligger i Kerteminde.

»Jeg er verdens heldigste mand! Hun er så smuk. Både udenpå og indeni. Det kan ikke være bedre,« lød det fra Lasse Sjørslev.

Uden for kirken var der umiddelbart efter vielsen håndbajere og pølser serveret fra et par pølsevogne

Da Lasse Sjørslev og Josefine Høgh lørdag blev gift, blev bruden ført op af kirkegulvet af sin far, Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har det fantastisk. Det er meget overvældende. Jeg er glad og lykkelig. Den her dag er for vild. Den skal bare vare for altid,« sagde Josefine Høgh.

Hun blev ført op ad kirkegulvet af sin kræftsyge far, Lars Høgh, der også havde en god dag.

»Nu har jeg lært Lasse og hans familie og venner at kende. Og de siger alle sammen, at de aldrig har set ham så glad. Og jeg ser jo min datter stråle. Så det kan vi kun være sindssygt lykkelige for. Det er jo en glædens dag, så jeg har det skidegodt,« sagde den tidligere topmålmand.

Blandt gæsterne var blandt andre Brian Laudrup og hans kone, Mette, og parrets børn Rasmine og Nicolai. Også tv-værterne Cecilie Beck, Cecilie Frøkjær og Janni Pedersen samt sidstnævntes mand, journalist Kim Faber var med. Det samme var instruktør Martin Miehe-Renard og hustruen, skuespiller Karin Jagd, skuespiller Stephania Potalivo og tidligere tv-vært Søren Kaster.