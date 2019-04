Lørdag er en helt særlig dag for fodboldstjernen Michael Laudrup. Han skal nemlig se datteren Rebecca Laudrup blive gift med sin forlovede Frederik Svejborg.

Parret skal giftes i kirken på slottet Holckenhavn, som ligger syd for Nyborg.

Forskellige medlemmer af Laudrup-klanen kunne spottes, inden brylluppet gik i gang.

For eksempel lagde onkel til bruden, Brian Laudrup, ikke skjul på sin begejstring, da B.T. talte med ham.

Rebecca Laudrup i et af sine egne billeder, som er taget i forbindelse med arrangementer, der ledte op til brylluppet. Foto: Instagram/Rebecca Laudrup

»Ja, det er en stor dag. Det bliver fedt,« sagde han.

Brian Laudrup ankom sammen med konen Mette Laudrup og deres børn Rasmine og Nicolai. Nicolai fulgtes med sin kæreste. Desuden er også farmor Lone Laudrup ankommet til dagens festlige ceremoni.

Til brylluppet kommer også andre kendte gæster.

Peter Frödin og hans mand, Jon Jørgensen, var glade og muntre, da de ankom i det gode vejr.

Peter Frödin og manden Jon Jørgensen Foto: Nils Meilvang

»Jeg kender dem gennem vores forældre. De har været gode venner gennem mange år,« sagde Frödin til de fremmødte journalister.

Et andet kendt ansigt var tv-værten, Jarl Friis-Mikkelsen, som fulgtes med sin kone Susanne Persson. Han jokede med, at der skulle spilles fodbold med Michael Laudrup senere.

Gæsterne mødte op ved det imponerende rennæssanceslot på en smuk forårsdag. For eksempel kunne parret Kirsten Lehfeldt og hendes mand Stig Hoffmeyer nyde de 15 grader, den blå himmel og det grønne græs.

B.T.s udsendte kunne fortælle, at brudeparret har været heldige med rammerne for dagen. Vejret er fint og vindstille, og gæsterne kan nyde et koldt glas bobler, når vielsen er ovre tidligt lørdag eftermiddag.

Stig Hoffmeyer og Kirsten Lehfeldt Foto: Nils Meilvang

Boblerne bliver givet til de mange gæster på gårdspladsen, når de kommer ud fra kapellet.

Selvom flere prominente gæster er gået forbi pressen, så har man endnu ikke set brudens far Michael Laudrup eller resten af brudens nærmeste familie.

Hvis man følger Rebecca Laudrup på sociale medier, har man dog kunnet se, at han allerede er at finde på slottet. Ligesom hendes brøde Mads og Andreas sikkert også vil deltage.

31. december 2017 offentliggjorde blogger, stylist og skribent, Rebecca Laudrup, at hun var blevet forlovet med sin kæreste Frederik Svejborg.

Michael Laudrups datter, Rebecca, har i tre år været kæreste med Frederik Svejborg, som hun nu holder bryllup med på Holckenhavn Slot på Fyn. Foto: Nils Meilvang

»Godt nytår herfra Ho Chi Minh City. Mens alle andre forbereder sig på at hoppe ned fra stolene, valgte Frederik her i formiddags at hoppe ned på knæ! Min nytårshat blev så lige til en ja-hat! Vi bobler af kærlighed og lykke,« skrev hun dengang i et opslag.

De seneste dage har der også været opslag på den unge Laudrups Instagram-side, hvor man kan se, at hun har brugt tid sammen med de nærmeste veninder.

Både ved et skønhedsarrangement med veninder, der går helt tilbage til konfirmationsalderen, men også ved en hyggelig aften før brylluppet, hvor hun står sammen med flere veninder og sin berømte fodboldfar Michael Laudrup.

