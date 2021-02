»Hvad i alverden tænker manden på?«

Det er formentlig den umiddelbare reaktion hos de fleste ved synet af det, der skete på Trentham-galopbanen i New Zealand, hvor en mand satte livet på spil.

Midt under et løb valgte en tilskuer på fuldstændig vanvittig vis at forcere hegnet og tonse ind på selve galopbanen, da mere end 15 heste stormede forbi med over 60 kilometer i timen.

Du kan se de helt vilde videoer herunder og i bunden af artiklen.

Happy to hear that the man who nearly cost human & equine life during r8 at Trentham has been arrested.



The vision below is graphic



It further highlights the highest danger of said man’s actions given the speed & power horses travel at.



“Get offfff, you idiot”, is audible pic.twitter.com/m8CSQYGyHd — Jason Tan (@JSLTan) January 30, 2021

Mareridtet blev afværget på fuldstændig mirakuløs vis, da jockeyerne formåede at undgå den vilde tilskuer.

»Han er heldig, at han ikke blev trampet ned. De fleste af os så ham først meget sent,« siger jockeyen Danielle Johnson, mens en anden, Jonathan Parkes, var lamslået over hændelsen.

»Jeg var selvfølgelig lidt i chok, og jeg var heldig at undgå ham, hvis jeg skal være helt ærlig (...) Jeg håbede bare på, at han ville stå stille og ikke røre sig.«

Hændelsen skete i slutningen af løbet, som var det ottende på Wellington Cup-dagen.

Horrific scenes eat Trentham, this guy does not realise how much danger he is putting everyone in. pic.twitter.com/rOdMJqmA4p — Emily Bosson (@Em_April) January 30, 2021

Den 24-årige mand blev anholdt af politiet, inden han blev løsladt mod kaution og nu skal for retten.

Siden hændelsen er kritikken ikke overraskende haglet ned over den eventyrlystne tilskuer.

»Den mand ved ikke, hvor stor fare han har udsat alle for,« siger vært Emily Bosson, mens Campbell Brown, der også er vært, langer endnu voldsommere ud.

»Det er en absolut skændsel. Jockeyerne gjorde et utroligt stykke arbejde,« påpeger han.

This happened at Trentham Racecourse, New Zealand #TODAY

.

He was arrested.#ThoroughbredHorses pic.twitter.com/74tph2sNi2 — JazzHorseRacing (@JazzHorseRacing) January 30, 2021

Shocking scenes at Trentham in New Zealand over the weekend after a man ran onto the track in front of oncoming horses and riders.



A 24-year-old has been arrested and charged with criminal nuisance.



(via Instagram/ania_zientek) pic.twitter.com/58EVHxNg4t — 7HorseRacing (@7horseracing) January 31, 2021