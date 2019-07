Matteo Trentin tog sejren på Tourens 17. etape, mens Kasper Asgreen kørte i mål på andenpladsen.

Europamesteren Matteo Trentin sørgede onsdag for den fjerde etapesejr til Mitchelton-Scott i årets Tour de France.

Italieneren kørte alene over målstregen i målbyen Gap, efter at han angreb fra et udbrud kort før sidste stigning på 17. etape.

Kort efter hamrede Quick-Steps Kasper Asgreen i mål på andenpladsen og sørgede dermed for det bedste danske resultat i årets Tour indtil videre.

De var begge en del af et stort udbrud, hvor Trentins holdkammerat Christopher Juul-Jensen også sad.

Feltet var langt efter, da udbryderne kørte i mål.

Fra etapens start stod det da også klart, at 17. etape ville blive en dag for udbryderne, og den evige Lotto Soudal-eventyrer Thomas De Gendt åbnede ballet fra start.

Han flåede en stor luns af feltet med sig, og i alt var de 34 ryttere, som fik hul. Foruden Asgreen og Juul-Jensen var Magnus Cort med blandt danskerne.

Desværre for Cort punkterede han kort tid efter, og da feltet på det tidspunkt var under et minut efter, blev han opslugt igen.

Etapen lå ellers på papiret godt til ham, og tilbage i folden kunne han se Direct Énergie knokle for at hive udbruddet ind, da ingen fra det franske hold var kommet med.

Men brandslukningsarbejdet viste sig nyttesløst, og med 145 kilometer til mål gav Direct Énergie op og udbrydernes forspring voksede eksplosivt. Med 94 kilometer til mål var det på næsten 11 minutter.

Det voksede siden til mere end et kvarter og endte med at være det største forspring hidtil i dette års Tour.

Mens Christopher Juul-Jensen primært blev brugt til at lukke huller for sin hurtige holdkammerat Trentin, var Asgreen vaks, da gruppen knækkede over i to med 30 kilometer til mål.

Ved foden af kategori 3-stigningen Col de la Sentinelle var Trentin dog kørt alene afsted, mens Asgreen sammen med stærke ryttere som Greg Van Avermaet og Benjamin King jagtede italieneren.

Asgreen satte efter og var anden mand på toppen af stigningen. En nedkørsel og en kontrabakke var ikke nok til at hente Trentin, som trillede i mål i ensom majestæt.

/ritzau/