Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fra nedkølede lokaler i Hanstholm og blåt forklæde til franske alper og gul trøje.

Jonas Vingegaard har på bare fem år taget turen fra at flå fisk til at flå konkurrenterne i verdens største cykelløb. På fiskefabrikken Chrisfish i Hanstholm følger de derfor stolt med, når deres tidligere medarbejder legende angriber superstjernen Tadej Pogacar, sætter ham og alle andre og kører sig i front i verdens største cykelløb.

»Er han kommet i den gule trøje,« spørger Karsten Mikkelsen, der er medejer af Chrisfish og tidligere chef for Jonas Vingegaard.

»Det er gas! Det ved jeg da godt. Selvfølgelig fulgte vi med! Det er det bedste i hele verden,« griner han.

Og det er ikke kun på de danske landeveje og alpeetaper, at Karsten Mikkelsen synes, at hans tidligere ansat klarer sig godt.

»Han er dygtig til at håndtere medierne og er bare sig selv. Det er rørende at følge med.«

Selvom det kan være svært at forestille sig Vingegaard andre steder end i hans rette element på de franske skråninger, var Chrishfish fiskefabrikken, hvor Tourens førende rytter brugte hver morgen og formiddag for fem år siden.

»Han har bare fortjent det, fordi han er sådan en god dreng. Han har ikke brug for opmærksomhed fra Instagram og Facebook og pis og papir. Det er næsten det meste fantastiske ved ham – det, du ser, det er, hvad du får,« fortæller Karsten Mikkelsen.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Der kan måske ikke hives mange sammenligninger ud, når man zoomer ind på fiskefabrikken og kampen mod Pogacar om en samlet Tour-sejr, men Karsten Mikkelsen kan alligevel få øje på elementer, som Vingegaard har taget med sig videre.

»Han var jo pligtopfyldende, dygtig og god til at passe sine ting.«

Der lå en helt særlig plan bag jobbet på fiskefabrikken, som Vingegaard passede i 2017. Da thyboen afsluttede handelsskolen, og cyklingen blev omdrejningspunktet, var det vigtigt, at han havde systematik og struktur i sin hverdag.

»Det var noget, vi satte i værk for, at han skulle få noget system i hverdagen. Det er bedre at have noget at stå op til og skal passe, frem for at man kan gå og vente og udskyde træningen,« forklarer Christian 'Gummi' Andersen, der er tidligere sportsdirektør hos ColoQuick.

Der er mange elementer i spil for en succesfuld cykelrytter som Jonas Vingegaard. Naturtalent, hjerte og lunger uden sidestykke er nogle af de ting, som Karsten Mikkelsen påpeger.

Men man kan ikke komme uden om den vestjyske ydmyghed, som gentagne gange er blevet nævnt om den danske cykelrytter.

Derfor symboliserer Vingegaard da også noget helt særligt i Thy, hvis du spørger Vingegaards tidligere chef.

»Han er et symbol på, at alt kan lykkes, og at man kan blive, lige hvad man vil, hvis man er flittig,« siger Karsten Mikkelsen.