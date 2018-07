Sunweb-kaptajnen håber, at Søren Kragh Andersen kan beholde den hvide ungdomstrøje længe endnu.

Annecy. Stortalentet Søren Kragh Andersen har travlt med at nedtone betydningen af den føring i Tour de Frances ungdomskonkurrence, som han nu har siddet på i en uge.

Men ifølge hans holdkaptajn på Sunweb, Tom Dumoulin, er det godt for hele holdet at se en af deres kammerater iført en Tour de France-trøje.

Han håber, at den 23-årige dansker skal på daglig podietur længe endnu.

- Vi vil beholde den så længe som muligt. Både for ham selv og for os alle sammen er det fedt at have en trøje i Tour de France. Det er noget specielt, og vi vil gøre vores bedste for at beholde den, siger Tom Dumoulin.

Efter søndagens brostensetape har danskeren et forspring på syv minutter ned til nummer to i ungdomskonkurrencen.

Her finder man imidlertid sprinteren Thomas Boudat, der næppe bliver en konkurrent i det lange løb. Derfor skal man nok kigge mere efter AG2R's Pierre Latour, der er 7 minutter og 37 sekunder efter.

Søren Kragh Andersen slår igen og igen fast, at han kun er med for at hjælpe Tom Dumoulin, og at han kommer til at miste trøjen i bjergene. Men Dumoulin har fidus til sin unge hjælper.

- Jeg har været på højdetræningslejr med Søren to gange, og på gode dage kan han klatre virkelig godt og også gøre ondt på mig.

- Jeg håber, han finder de ben frem, for så kan han blive en stor hjælp for mig, og han kan holde på trøjen. Det vil være det ideelle scenarie, siger Tom Dumoulin.

I den samlede Tour-stilling er Søren Kragh Andersen på 11.-pladsen. Han er 20 sekunder foran Dumoulin, som er nummer 15.

/ritzau/