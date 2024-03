Flere spillere fra Chiefs opfordrer til at bede for ofrene for skyderi ved en Super Bowl-parade onsdag.

NFL-holdet Kansas City Chiefs fordømmer et skyderi onsdag ved en parade, der blev afholdt for at fejre holdets sejr ved Super Bowl søndag.

- Vi er oprigtigt bedrøvede over den meningsløse voldshandling, der skete uden for Union Station ved afslutningen af dagens parade og forsamling, lyder det fra holdet i en udtalelse.

En person er blevet dræbt i skyderiet, mens 21 personer meldes skudsåret.

I udtalelsen lyder det, at holdet er i tæt kontakt med borgmesteren i Kansas City og det lokale politi.

- Vi har bekræftet, at alle vores spillere, trænere, ansatte og deres familier er i sikkerhed, skriver holdet.

- Vi takker det lokale politi og ambulancereddere, der var på stedet for at hjælpe.

Travis Kelce, en af Chiefs' største profiler og kæreste til superstjernen Taylor Swift, skriver på det sociale medie X, at hans hjerte er knust over hændelsen.

- Mit hjerte er knust på grund af den tragedie, der fandt sted i dag. Mit hjerte er med alle, der kom for at fejre sammen med os, og som er blevet påvirket. KC (Kansas City, red.), du betyder alverden for mig, skriver han.

Patrick Mahomes, der er quarterback for Chiefs, skriver på det sociale medie, at han beder for Kansas City.

Forsvarsspiller Drue Tranquill, der var til stede ved paraden, beder på sociale medier folk om at bede for ofrene.

- Bed til, at lægerne og ambulanceredderne har rolige hænder, og at alle bliver helt raske, skriver han.

Den nordamerikanske fodboldturnering NFL har ifølge Reuters også udsendt en udtalelse.

- Vi er dybt bedrøvede over det meningsløse skyderi, der fandt sted i Kansas City i dag efter Chiefs' fejring. Vores tanker er med ofrene og alle de påvirkede, lyder det i udtalelsen.

