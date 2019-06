Langtidsskadet, lige meget.

Superstjernen Kevin Durant er stadig særdeles ombejlet.

Og det laver den frygtelige skade i akillessenen, NBA-spilleren forleden pådrog sig i den femte NBA-finale ikke om på.

ESPN-reporteren Bobby Marks fortæller i programmet 'Get Up', at han har spurgt adskillige klubber, om de var villige til at skrive kontrakt med ham denne sommer - her bliver Kevin Durant en såkaldt free agent.

Kevin Durant blev skadet i sin comeback-kamp. Foto: GREGORY SHAMUS Vis mere Kevin Durant blev skadet i sin comeback-kamp. Foto: GREGORY SHAMUS

»Jeg spurgte: 'Hvis du har plads i lønbudgettet, ville du skrive kontrakt med Kevin Durant, selv om han sandsynligvis vil sidde uden for hele næste sæson?' Og det rungende svar var 'ja',« lyder det fra Bobby Marks.

Der er lige den krølle på historien, at på grund af NBAs kringlede kontraktsystem skal Kevin Durants kommende arbejdsgiver binde sig til en fireårig aftale til en samlet lønværdi for stjernen på lige over en milliard kroner! Kontraktstørrelsen ligger allerede på plads.

Hvoraf den kommende klub altså ikke får noget for pengene i den første sæson.

»Hver eneste hold sagde desuden, at de ikke engang ville lave en skade-klausul i eksempelvis det tredje eller fjerde år,« tilføjer Bobby Marks:

»Så ja, det er et marked for Kevin Durant til sommer. Også i Golden State.«

Det samme lyder fra Brad Botkin fra CBS Sports, der skriver, at 'der vil være et robust marked for Durant', og at hold 'vil være villige, faktisk ivrige, for at give ham den størst mulige kontrakt'.

30-årige Kevin Durant er en af NBA største - og mest velbetalte - stjerner. Han har spillet i Golden State Warriors i de seneste tre år, hvor han i de to seneste år har været med til at vinde mesterskabet. Han har selv bekræftet på Instagram, at der er tale om en akillesskade, og at han er allerede er blevet opereret med ordene 'min vej tilbage begynder nu'.

Vælger Kevin Durant at blive i Golden State Warriors i et år mere, som kontrakten løber, er han sikret en årsløn på lige over 200 millioner kroner. Altså uden at komme til at spille.

Inden det sjette opgør i årets NBA-finaler fører Toronto Raptors med samlet 3-2 over Golden State Warriors. Næste kamp spilles natten til fredag.