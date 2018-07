Først VM, så bryllup.

Det er gået hurtigt for sportsstjerneparret Lara Gut og Valon Behrami. Efter kun at have været kærester i lige godt et halvt er de netop blevet gift. Det er sket ved en privat ceremoni uden offentlighedens søgelys,

»Dig og mig, vores familie og nærmest venner, hjemlige omgivelser. Jeg kunne ikke have forestillet mig en bedre måde at sige 'ja' på,« skriver Lara Gut Instagram - der nu viser et billede frem af det nybagte ægtepar.

11.07.2018 You & me, our families and closest friends around us, home feelings... I couldn’t have imagined a better way to say “I do” @valonbera #sipersempre #loveofmylife Et opslag delt af Lara Gut (@laragutofficial) den 12. Jul, 2018 kl. 2.36 PDT

Skisportsstjernen Lara Gut og fodboldspilleren Valon Behrami er et af de mest celebre par i hjemlandet Schweiz, hvor deres forhold har trukket mange overskrifter.

Og faktisk er det kun få måneder siden, at Lara Gut for første gang fortalte om forholdet:

»I de seneste år har jeg haft en fornemmelse af, at der manglede noget. Jeg havde en følelse af at være ufuldstændig, og jeg troede, det havde noget med skisporten at gøre. I denne vinter opdagede jeg, hvad der manglede, og det havde intet med sport at gøre: Det var kærlighed,« lød det fra Lara Gut.

Fakta Schweizisk stjernepar Lara Gut er 26 år. Hun er er alpin skiløber og har vundet et væld af World Cup-løb i karrieren. Ved de helt store mesterskaber (OL og VM) er det blev til i alt tre sølv- og tre bronze-medaljer. Valon Behrami er 32 år. Han er midtbanespiller og har spillet i flere forskellige klubber: Genoa, Verona, Lazio, West Ham, Fiorentina, Napoli, HSV, Watford - og i dag Udinese. Han har spillet lige over 80 landskampe og har som den første schweiziske fodboldspiller været med ved fire VM-slutrunder.

I den seneste tid har der dog ikke været tid til de store bryllupsforberedelser.

Valon Behrami har været en del af Schweiz' trup ved VM i Rusland, og Lara Gut har været på plads til alle schweiziske VM-kampe, hvor det også blev tid til et hurtigt møde med den udkårne i forbindelse med en af kampene.

»Det betyder meget for mig, at hun er her,« har det lyd fra fodboldspilleren.

And when you smile... I smile with you @valonbera #worldcup2018 Et opslag delt af Lara Gut (@laragutofficial) den 28. Jun, 2018 kl. 2.09 PDT

Vai dove ti porta il cuore... #proudofyou #noi @valonbera Et opslag delt af Lara Gut (@laragutofficial) den 18. Jun, 2018 kl. 7.15 PDT

Valon Behrami startede ind i alle Schweiz' fire VM-kampe, i gruppespillet og i ottendedelsfinalen, og i knockout-exitet mod Sverige var han endda anfører.