Ét kys. Masser af opmærksomhed.

»På to dage havde jeg får 20.000 nye følgere på Instagram. Billedet var gået viralt og have spredt sig over hele verden,« siger Magdalena Eriksson:

»Vi troede, at vi stod lidt for os selv og opdagede slet ikke, at billedet blev taget.«

Det var under VM i sommer, at den svenske landsholdsspiller gik verden rundt, da hun efter en kamp kyssede sin kæreste, den danske landsholdsspiller Pernille Harder. Øjeblikket blev fanget af tilstedeværende fotografer. Det så sådan ud:

Kysset. Foto: VALERY HACHE Vis mere Kysset. Foto: VALERY HACHE

Egentlig undrer Magdalena Eriksson sig over, at billedet fik så meget opmærksomhed.

»Det har jo ikke været sådan, at vi har været et hemmeligt par inden, men der er måske ikke noget, der er blevet fanget på den måde tidligere. Men det føles alligevel som en positiv ting, at det er blevet spredt: Som om at det er mere accepteret at være åbent homoseksuel,« siger Magdalena Eriksson til Expressen:

»Men vi har været åbne helt tiden og forsågt at vise, at det ikke er mærkeligt. Det er helt normalt. Vi er bare to personer, der er forelskede i hinanden.«

På grund af fotoet har den svenske fodboldspiller dog fået en anden opfattelse af sig selv. Som et forbillede.

Krammet. Foto: VALERY HACHE Vis mere Krammet. Foto: VALERY HACHE

»Helt sikkert. Efter det her billede synes jeg, at jeg er det. Det var ikke på samme måde inden. Jeg havde forståelse for, at Pernille og jeg er kendte, men jeg forstod ikke, hvad stod indflydelse vi havde før efter billedet. Og efter alt som folk skrev til os,« siger Magdalena Eriksson.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson har været et par i fem år.

På grund af de to spilleres karrierer - nu i henholdsvis tyske Wolfsburg og engelske Chelsea - har det været et langdistanceforhold i snart i tre år.

Det betyder, at de kun kan se hinanden i korte perioder af gangen - og da den danske fodboldspiller fulgte sin svenske kæreste under sommerens VM-slutrunde i en måned, var det faktisk den længste periode de havde haft samme i flere år.

»Selvfølgelig er det hårdt. Drømmen er, at vi kan spille i samme liga engang,« siger Magdalena Eriksson, der er 'utroligt taknemmelig' over tiden sammen ved VM-slutrunden.

Imens prøvet de at nye de korte stunder, de har sammen.

»Det er et puslespil. Men det betyder så meget, selv om det bare er 12 timer. I løbet af en sæson bliver det sådan nogle 36-timers besøg,« siger svenskeren:

»Det er sådan vi må finde ud af det, og det sker ofte i sidste øjeblik. Og nogle gange er det bare en aften.«