Christen Harper håber på at gå i fodsporene af kendt modeller som Camille Kostek og Olivia Culpo.

Fælles for dem alle er, at de privat danner par med NFL-spillere, og Harper, der romantisk er kædet sammen med Los Angeles Rams' quarterback Jared Goff, håber, at hun ligesom Kostek og Culpo kan komme til at være en del af Sports Illustrated Swimsuit-udgave.

Noget, som den danske tennisspiller Caroline Wozniacki også har prøvet.

Harper har offentliggjort en video på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller om motivationen bag.

Vis dette opslag på Instagram I am SO excited to finally go after one of my wildest dreams. @si_swimsuit has meant so much more than a magazine to me, it gave me the confidence to embrace who I am and ultimately chase my dreams. I was told countless times by agencies that I would be successful if I could just lose a few inches off my waist and that I wouldn’t be taken seriously outside of LA because of the size of my chest. Instead of shrinking myself down into an unrealistic standard for my own body, I chose to have faith that I was enough. It took a long time to fully love my body for all that it is, but I am standing here today happier and more confident than ever. I want to inspire other women to feel the same way and to treat their body the way they would a best friend...love her, respect her and ultimately believe in her! @si_swimsuit @si_swimsearch @mj_day LETS DO THIS!!!!! #siswimsearch2021 #ownyourconfidence Et opslag delt af Christen Harper (@christenharper) den 14. Okt, 2020 kl. 5.08 PDT

»Jeg er så glad for, at jeg endelig kan gå efter en af mine vildeste drømme. Sports Illustrated Swimsuit har betydet mere for mig end noget andet magasin. Det gav mig selvtilliden til endelig at omfavne, hvem jeg er - og at gå efter mine drømme,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Happy birthday to my best friend, the person that makes me laugh the most and always inspires me to be the best version of myself! I love you so much @jaredgoff Et opslag delt af Christen Harper (@christenharper) den 14. Okt, 2020 kl. 8.15 PDT

Og hun har en helt klar årsag til, hvorfor hun vil være en del af magasinet.



»Jeg er blevet fortalt et utal af gange, at hvis jeg ville være succesfuld, skulle jeg tabe mig et par centimeter rundt om livet. Og at jeg ville ikke blive taget seriøst uden for Los Angeles på grund af størrelsen af mit bryst,« siger hun i videoen og fortsætter:



»I stedet for at mindske mig til en urealistisk standard for min egen krop valgte jeg at have tiltro til, at jeg var nok. Det tog lang tid for mig at elske min krop for alt, hvad den er værd, men i dag står jeg her gladere og mere selvtillidsfuld end nogensinde før,« siger hun.

Hun tilføjer, at hun dermed vil forsøge at være et forbillede for andre kvinder, der har haft det på samme måde.

Harper har dannet par med Jared Goff siden 2019.