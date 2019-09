Nicolas Dalby vandt sin comebackkamp i UFC over brasilianske Alex Oliveira efter at have været overlegen.

Til lyden af den danske nationalsang og med et dansk flag på ryggen gik Nicolas "Lokomotivo" Dalby ind i en hujende Royal Arena ved det første UFC-stævne i Danmark nogensinde.

Hjemmebanefordelen gjorde sig gældende for danskeren, da et enigt dommerpanel erklærede ham som vinder af kampen efter tre omgange.

I starten af første omgang så de to kæmpere hinanden an, hvor særligt danskeren forsøgte sig med både slag og spark.

Med to minutter tilbage af første omgang lå de to kæmpere på gulvet, hvor brasilianeren havde overtaget og Dalby måtte ty til defensiven.

Nicolas Dalby og Alex Oliveira. UFC Fight Night i Royal Arena i København, lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Nicolas Dalby og Alex Oliveira. UFC Fight Night i Royal Arena i København, lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Danskeren blæste ud af anden omgang som et lokomotiv og var tæt på at knockoute brasilianeren med en højre hånd. Brasilianeren var presset til det yderste i anden omgang, hvor han flere gange vaklede og så træt ud.

Brasilianeren kom ind i arenaen til blød sambamusik, som næsten blev overdøvet af et buhende publikum.

Alex Oliveira, der bærer kaldenavnet "Cowboy" havde inden aftenens kamp kæmpet 15 kampe i UFC-regi. Nu har han tabt tre i træk.

Han har kæmpet 29 kampe i alt i sin MMA-karriere, som har budt på 19 sejre og syv nederlag, mens to er endt uafgjort og en uden vinder.

Nicolas Dalby og Alex Oliveira. UFC Fight Night i Royal Arena i København, lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Nicolas Dalby og Alex Oliveira. UFC Fight Night i Royal Arena i København, lørdag den 28. september 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Danskeren trådte for første gang ind i UFC i 2016, hvor det blev til en sejr, men de efterfølgende kampe i det store forbund bød på en uafgjort og to nederlag.

Han kæmpede sig tilbage og fik flere kampe i det næststørste MMA-forbund Cage Warriors.

I en af de indledende kampe, som fungerer som opvarmning til hovedkæmperne, vandt Floyd Mayweathers MMA-kæmper, usbekeren Makhmud Muradov.

Han er ifølge flere medier herunder mmamania.com den første MMA-kæmper til at få kontrakt hos den tidligere topboksers promotionselskab.

Mayweather har tidligere kaldt ham verdens bedste MMA-kæmper.

/ritzau/