En på mange måder vanvittig sportssommer står for døren i 2024.

Med både et europamesterskab i fodbold med dansk deltagelse, Jonas Vingegaards Tour de France-forsvar og De Olympiske Lege i Paris er der lagt op til en flere måneder lang sportsfest i fjernsynet sommeren over.

Som sportsfanatiker lægger den pakkede sommer mest af alt op til to varme måneder foran flimmerkassen, men når man som TV 2 har rettighederne til hele molevitten, så bliver der ikke tid til at slænge sig i sofaen.

»Det bliver omfattende rent logistisk, og det bliver nogle travle, spændende og fede måneder,« fortæller chefredaktør for cykling på TV 2, John Jäger, til B.T.

EM i fodbold strækker sig fra den 14. juni til 14. juli, mens OL i Paris løber af stablen fra den 26. juli til 11. august.

Tour de France afvikles fra 29. juni til 21. juli – klemt inde mellem EM og OL – og det er især den årlige tur gennem Frankrig, der besværliggør TV 2's dækning.

»Touren når knap nok at slutte, inden vi har et gigantisk OL, som vi i sagens natur ikke har hvert år,« uddyber chefredaktøren.

I år er Tour de France-afslutningen er på helt exceptionel vis rykket fra Paris til Nice grundet OL, der finder sted i den franske hovedstad, og det skaber også forandringer hos TV 2.

»Der er noget logistik i forhold til, at Touren slutter i en fransk by kontra en anden, men vi har dygtige folk, der er godt i gang med at sørge for, at forholdene bliver gode dér også.«

Sommeren med de mange store begivenheder er dog en udfordring, Jäger er overbevist om, TV 2 nok skal komme ud over.

»Jeg er tryg ved det. Det er selvfølgelig en større udfordring, end hvis der kun skulle planlægges Tour de France, men vi har prøvet det før, så vi har en vis erfaring med at gøre det, og det skal nok lykkes for os igen.«

Sidst, TV 2 kunne blænde op for en ligeså pakket sportssommer, var i 2021, efter covid-19 have forskudt både EM i fodbold og OL med et år.

Det besværliggjorde i øvrigt også afviklingen af alle tre begivenheder efter udskydelserne.