Det var nærmest den største UFC-kamp nogensinde - det sluttede i skandale.

Søndag morgen er MMA-kampen mellem Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor endt med grimme scener i og uden for ringen.

Førstnævnte vandt giga-kampen via 'kvælning', hvilket svarer til knockout i boksning.

Og herefter gik det hele amok.

Afgørelsen. Khabib Nurmagomedov vinder her over Conor McGregor.

Da kampen var slut, kastede kastede sig ud af kampburet, octagonen, og angreb nogle mennesker, der sandsynligvis var en del af Conor McGregor-lejren ud på tilskuerpladserne. Ølkrus fløj gennem luften.

»McGregors team hånede Khabib, og Khabib sagde bare 'fuck you' og sprang over hegnet og angreb dem,« som kommentatoren Joe Rogan beskrev situationen på amerikansk tv.

Herefter udbrød endnu et større slagsmål i ringen, hvor taberen Conor McGregor blev angrebet af tilsyneladende folk fra sin modstanders lejr, der kravlede ind i ringen.

Ireren fik tydeligt flere slag til hovedet.

Khabib Nurmagomedov obliver eskorteret ud af hallen.

Conor McGregor eskorteres ud af hallen.

Sikkerhedspersonale måtte lægge sig imellem, og slutteligt måtte Conor McGregor eskorteres ud af hallen. Det samme måtte Khabib Nurmagomedov.

Selve kampen - den organiserede - mellem Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor blev domineret af den russiske vinder hele vejen igennem, og han forsvarede altså ganske suverænt sit VM-bælte i den stor imødesete kamp indtil afslutningen godt tre minutter inde i fjerde omgang.

Men allerede nu diskuteres der, om UFC-organisationen vil tage titlen fra Khabib Nurmagomedov, fordi det var ham, der startede balladen - foran 20.000 tilskuere i Las Vegas. Og foran rullende kameraer - altså foran millioner af tv-seere verden over.

I hvert fald fik Khabib Nurmagomedov ikke VM-bæltet efter kampen, som ellers er tradition, når man har vundet eller forsvaret sin titel.

Taberen. Conor McGregor sidder tilbage efter at have tabt gigakampen til Khabib Nurmagomedov.

UFC-præsident Dana White nægtede at give ham bæltet på grund af russerens rolle i optøjerne,

At den stort anlagte kamp skulle ende i skandale er ikke helt overraskende. De to MMA-fighterne har i den grad en fortid fyldt med bitter had rettet mod hinanden.

Eksempelvis angreb Conor McGregor i april en bus, hvori Khabib Nurmagomedov befandt sig. Her blev der blandt andet kastet med hegn.

Ikke mindst af den grund blev nattens kamp betragtet som den den største nogensinde, også målt på indtjening.

Med sejren er Khabib Nurmagomedov stadig ubesejret med 27 sejre i lige så mange kampe. Nattens opgør var Conor McGregors første i UFC-regi i to år (efter at han undervejs har stillet op i en boksekamp mod Floyd Mayweather), og han har nu vundet 21 kampe kampe og tabt fire.