Det har været aflyst de sidste to år på grund af coronapandemien. Men denne weekend er Copenhagen Marathon tilbage.

Mandag kunne arrangørerne fortælle, at der indtil videre er 11.000 tilmeldte, der skal nedlægge de 42,195 kilometer i København søndag den 15. maj.

Og det betyder også, at bor du i Hovedstaden og skal ud i weekenden – ja, så er det en rigtig god idé at lade bilen stå derhjemme.

Hele ruten, der starter på Islands Brygge og bevæger sig gennem Frederiksberg, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og indre by vil nemlig være spærret for biler og busser i over ni timer – fra 7.00 til klokken 16.30.

Her er ruten til Copenhagen Marathon. Foto: Copenhagen Marathon

Dog vil den del af ruten, der ligger på Frederiksberg 'kun' være spærret fra 9.00-13.00.

'Bydelene Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Indre By, Frederiksberg og Islands Brygge vil være berørt af trafikændringer og parkeringsforbud i forbindelse med løbet, og der må beregnes ekstra tid til evt. kø og omkørsel. Hvis det er muligt, anbefaler vi, at man kører uden om de områder, hvor ruten løber,' skriver Copenhagen Marathon på sin hjemmeside.

Det er heller ikke muligt for fodgængere og cyklister at færdes på ruten. Dog er det muligt at krydse ruten, når der ikke er løbere.

Selvom flere dele af ruten er afspærret med hegn, er det stadig muligt for fodgængere at krydse her.

Her kan bilister krydse ruten Det er muligt at krydse ruten som bilist mellem klokken 7.00 og 16.30. Det kan ske ved et af de såkaldte 'krydsningspunkter': Sølvgade (trafiksluse, kun lukket kl. 9.30 – 10.30)

Nørre Farimagsgade (trafiksluse, åben hele dagen)

Langebro (åben kørselsvej, dog er Langebro og H.C. Andersens Boulevard lukket i begge retninger frem til Jarmers Plads kl. 9.00 – 10.00)

Ad Folke Bernadottes Allé og under Langeliniebroen (åben kørselsvej hele dagen)

Ad Bispeengbuen (åben kørselsvej hele dagen)

Kalvebod Brygge under Dybbølsbro (åben kørselsvej hele dagen) Kilde: Copenhagen Marathon

Det er dog ikke altid muligt at krydse direkte over vejen, og fodgængere kan derfor opleve lige at skulle 'følge' løberne lidt på ruterne for at komme over.

Derudover skal bilister være opmærksomme på parkering, for også her kommer der forbud.

'Der vil være parkeringsforbud i flere gader på maratondagen, så vær ekstra opmærksom på evt. lokal skiltning. Politiet gør opmærksom på, at biler, der ikke følger skiltningen og dermed er parkeret ulovligt, bliver fjernet for egen regning,' skriver Copenhagen Marathon.

Mens nogle buslinjer bliver omlagt, kører Metro, S-tog og regionaltog helt som normalt søndag, og derfor anbefaler arrangørerne at benytte sig af netop det, hvis man skal ud eller rundt i byen.