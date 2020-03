Der var lagt op til den største danske sportssommer i årevis - måske nogensinde!

Et fodbold-EM på hjemmebane i Parken, et Tour de France spækket med danskere i topform og et OL i Tokyo, hvor der i flere sportsgrene var danske medaljechancer.

Men alt ligger i ruiner, efter at coronavirussen nu spreder sygdom og død i samtlige klodens lande. EM og OL er udskudt - og Tour de France hænger også i en tynd tråd.

For DR betyder det store huller i sommer-sendefladen, der skulle være proppet med OL -og EM-dramaer.

FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne, Switzerland, March 17, 2020. Med udsigt til bedring i forhold til coronavirus i Kina ligner det, at Asien først kommer over krisen. Og det kan give kontinentet en stor fordel ved OL. Det skriver Ritzau, fredag den 20. marts 2020.. (Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix) Foto: Denis Balibouse Vis mere FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne, Switzerland, March 17, 2020. Med udsigt til bedring i forhold til coronavirus i Kina ligner det, at Asien først kommer over krisen. Og det kan give kontinentet en stor fordel ved OL. Det skriver Ritzau, fredag den 20. marts 2020.. (Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix) Foto: Denis Balibouse

Det hul skal hurtigt udfyldes, og det bliver ikke billigt.

»Udskydelsen af EM og OL har betydet, at vi nu kommer til at efterspørge programmer for 10 millioner kroner til sommeren,« skriver underdirektør i DR, Lars Fredenslund Høgsberg, i en kommentar til Mediawatch.

»Hvilke programmer det bliver, er for tidligt at sige, det er vi i dialog med forskellige producenter om.«

»Vi har fået rigtig mange gode ideer til programmer de seneste uger, og nogle af dem skal vi se, om vi kan arbejde videre med, så det kan blive klar til sommeren. De programmer, vi efterspørger, er nye danske programmer. Men det er klart, vi lige nu også er i gang med at afsøge markedet for danske og udenlandske indkøb af både fiktion og fakta.«