En udebanetur til Skive er endt med at koste Hjørring Futsal Klub dyrt. Rigtig dyrt.

Hovedparten af klubbens spillere, flere af klubbens tilhængere og hele bestyrelsen er således blevet testet positive efter opgøret lørdag den 5. december.

Det skriver Nordjyske.

»Det er helt vanvittigt. Vi er 20, der er smittet. Deriblandt mig selv,« fortæller klubbens formand Peter Steen til avisen.

Han ligger nu isoleret hjemme i sit soveværelse efter den positive test og mærker for alvor, hvordan virussen har fået hårdt fat i hans klub. Det sker selvom klubben, der spiller i Futsal Liga Vest, har taget alle former for forholdsregler.

Det forklarer klubben i et Facebook-opslag.

'Vi har i Hjørring Futsal Klub fulgt alle retningslinjer og anbefalinger og har i år indført mundbind ved udebaneture, afskaffet fælles drikkedunke og generelt haft et stort fokus på hvordan vi omgås hinanden.'

'Denne episode er dog et tydeligt tegn på, at selvom alle corona-restriktionerne og anbefalinger bliver efterlevet, kan uheldet stadig være ude. Forebyggelsen af en virus, der kan sprede sig så hurtigt, afhænger især af, hvordan vi hver især agerer og opfører os blandt i hinanden.'

Ifølge Nordjyske har klubben været påpasselige i sådan en grad, at de 20 personer, der skulle til Skive for at spille kamp, kørte i en bus med plads til hele 60 personer, så de alle kunne holde god afstand.

Alligevel endte det med, at samtlige spillere efterfølgende blev testet positive for covid-19.

Statens Serum Institutut har over for klubben bekræftet, at smitteudbruddet fandt sted i Glyngøre Hallen, hvor kampen blev spillet.

Alle tre dommere, der var til kampen, var således også blandt de smittede.

På Facebook skriver klubben, at det kommende opgør mod Lystrup Futsal, der skulle spilles søndag og var valgt til ugens tv-kamp, er blevet udsat for at sikre, at alle ramte er raske, før de kommer i ilden igen.