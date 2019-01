Emiliano Sala var om bord på det fly, der forsvandt mandag. Spillerens nye klub kan miste millioninvestering.

Mens angriberen Emiliano Sala fortsat er savnet og frygtes død, rejser sig midt i chokket et sensitivt spørgsmål om økonomi: Hvem skal betale for spillerens frikøb?

Emiliano Sala, en 28-årig argentinsk fodboldspiller, havde netop skrevet under med den walisiske klub Cardiff, inden han mandag aften sammen med piloten David Ibbotson forsvandt over Den Engelske Kanal.

Det er første gang i klubbens historie, at den har brugt så mange penge på et spillerkøb: Cirka 127 millioner kroner kostede det at købe argentineren fri fra kontrakten med franske FC Nantes.

Et køb, som med spillerens underskrift blev officielt i lørdags.

Ifølge sportsjurist Jens Bertel Rasmussen peger meget i retning af, at Cardiff står til at miste klubbens millioninvestering.

En afgørende omstændighed er nemlig, at argentineren var på vej til sin nye klub, da hans fly forsvandt fra myndighedernes radar.

- Han har åbenbart sagt farvel til Nantes, og hvis man skal trække en analogi til købelovens regler, så er den transport, der sker, ikke Nantes' risiko.

- I det øjeblik, at han træder ud af Nantes' lokale, så ligger risikoen hos dem, som har købt ham. Der er ikke ret meget tvivl om, at Cardiff må betale, siger Jens Bertel Rasmussen.

Selv om store fodboldklubber som regel er forsikret i tilfælde af spillerskader, bliver dødsfald ikke dækket, forklarer sportsjuristen.

Cardiff kan dermed efter alt at dømme ikke søge om økonomisk kompensation hos klubbens forsikringsselskab.

- De undersøgelser, vi har gjort, er, at der for det første ikke er nogen fortilfælde. For det andet, så er det ikke noget, man har været opmærksom på, så jeg mener umiddelbart ikke, at man kan forsikre sig imod denne situation, siger han.

Også Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, påpeger, at fodboldklubber som regel ikke tegner ekstra forsikringer i transfersituationer.

- Det kan håndteres på en række forskellige måder. Jeg har ikke i praksis hørt om nogen, der i en transfer har taget højde for noget som denne situation.

- Det mest almindelige er, at der falder en transfersum ved kontraktunderskrivelse af spilleren. Men så kan der være nogle aftaler om tidsforskydning af transfersummen.

- Der kan være nogle performancekriterier, som eksempelvis at der udløses en højere kontraktsum, hvis spilleren når x-antal kampe. Det er måden, de (kontrakterne, red.) er strikket sammen på, siger han.

Hverken FC Nantes eller Cardiff har meldt offentligt ud om de økonomiske detaljer i transferkontrakten.

Er den walisiske klub til gengæld i stand til at påvise, at flyet var defekt inden afrejse, kan flyselskabet stilles til regnskab, lyder det fra Jens Bertel Rasmussen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at Cardiff vil undersøge, om der har været mangler på flyet.

- Kan klubben påvise det, skal virksomheden bag flyet betale erstatning. Spørgsmålet er så, om flyselskabet skal betale det hele.

- Når man flyver med en person, der koster 127 millioner kroner, så kan man diskutere, om det ligger ud over det, man kan forlange erstatning for, siger sportsjuristen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters samt flere argentinske medier kontaktede Sala flere af sine venner fra flyet og fortalte om problemer.

Tirsdag udtalte Cardiff City F.C.'s administrerende direktør, Ken Choo, at klubben er "i chok" over situationen.

/ritzau/