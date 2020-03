Viktor Axelsen var for glad til at spekulere over coronavirus, da han havde sikret sig All England-titlen.

Ikke siden 1999 har en dansk herresingle betrådt det øverste trin på medaljeskamlen ved All England. Søndag blev der ændret på det.

Efter en suveræn finale kunne Viktor Axelsen hæve armene i triumf med en sejr på 21-13, 21-14 over topseedede Chou Tien Chen fra Taiwan.

Den andenseedede dansker lod følelserne få frit løb efter sejren, og da han blev interviewet på banen efterfølgende, lagde han heller ikke skjul på, hvad det betød.

- Jeg er en følsom fyr, og hvis man ikke bliver rørt og glad af at vinde All England foran dette publikum, så er man ikke menneske, lød det fra den danske triumfator.

- Jeg havde det godt på vej ind i kampen og fik en god start, som er så vigtigt. Og jeg havde gode ben. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, tilføjede en sjældent benovet Axelsen.

Den engelske interviewer ville gerne vide, hvordan han så frem mod OL og den verserende coronaviruskrise. Men det var slet ikke noget, han kunne tage stilling til midt i glæden.

- Kan jeg bare nyde sejren nu? Der er stadig lang vej til OL, så lad os vente at se med det, svarede han, inden han takkede publikum.

- På engelsk først. Tak for støtten, det har været en fantastisk uge, lød det fra den danske All England-vinder, som derefter huskede at pleje sine kinesiske fans og samarbejdspartnere med en hilsen på klingende mandarin.

Axelsen vandt i 2017 VM-guld, mens han i 2016 hentede bronze ved OL.

