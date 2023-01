Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De kunne næppe have valgt et værre tidspunkt til den jubel.

For i en uge, hvor USA har holdt vejret og sendt tanker mod NFL-spilleren Damar Hamlin, som kollapsede med hjertestop i en kamp sidste mandag, ja, der valgte to Pittsburgh Steelers-forsvarere at juble på en helt særlig vis:

Nemlig ved at simulere hjertemassage midt på banen.

Og selv om lige netop den slags jubelscene ofte ses i NFL, så har søndagens udførsel fået massiv kritik på sociale medier – af kommentatorer og NFL-fans i det amerikanske.

Steelers defense celebrated a sack by performing CPR. Of all weeks… not a great look. Yikes. pic.twitter.com/ZvVPCwS6ya — Gunz (@TheGunzShow) January 8, 2023

Blandt andre var forfatter og komiker Chip Franklin slet ikke imponeret.

»Virkelig? Efter Hamlin-tragedien vælger klasseløse Steelers at gå med CPR-jublen,« skriver han, mens en anden skriver:

»Steelers er aldeles respektløse ved at prøve at genskabe, hvad der skete med Damar Hamlin. De har sat barren virkelig lavt.«

Og tv-vært Mike Gunz retter kritik af timingen – men han mener ikke, at Steelers-spillerne mener noget som helst ondt med jubelscenen.

»Af alle uger... Det ser ikke godt ud. Yikes,« lyder det fra amerikaneren, der tilføjer:

»Der er åbenlyst ingen dårlige intentioner mod Hamlin. Jeg siger bare, at det skete, og at timingen ikke var den bedste.«

På banen var det Steelers-forsvareren Alex Highsmith, som 'modtog' hjertemassagen.

Han har endnu ikke reageret på kritikken, men et kig på hans Twitter-profil viser, at han flere gange har sendt bønner og tanker til Hamlin, som søndag for første gang delte et billede efter sit hjertestop.