Et kys. Og en beføling af bagdelen.

Den amerikanske journalist Jenny Sushe fik mere end kun mundtlige svar, da hun efter en kamp tv-interviewede bokseren Kubrat Pulev.

For pludselig tog den bulgarske nævekæmper fat om ansigtet på journalisten og kyssede hende midt på munden.

På videoen - som du kan se øverst i artiklen - reagerer Jenny Sushe med et 'tak' og et 'Jesus Christ'.

Jenny Sushe og Kubrat Pulev, mens interviewet endnu forløb efter planen.

Siden er klippet gået verden rundt, og nu har hun valgt at gå videre med sagen.

På et pressemøde torsdag fortalte hun, hvorfor hun i første omgang ikke reagerede yderligere i øjeblikket.

»Jeg var chokeret og flov, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« sagde Jenny Sushe.

Episoden fandt sted i lørdags i byen Costa Mesa i Californien. Her var Jenny Sushe udsendt af Vegas Sports Daily for at dække boksekampen.

Hun fortalte på pressemødet, at Kubrat Pulev ikke nøjedes med at kysse hende. Efter interviewet gik hun over for at pakke sine ting sammen, da han ifølge hendes forklaring kom op bag hende og tog hende på ballerne.

»Jeg hverken opfordrede eller gav hr. Pulev lov til at røre mig ansigt, kysse mig, tage mig bagpå. Jeg var der for at dække boksekampen som et professionelt medlem af pressekorpset. At kysse en kvinde på læberne og tage på hende uden hendes accept er ikke acceptabelt.«

Den bulgarske bokser er kommet med sin forklaring om 'det mest omtalte kys i verden'. På Twitter.

'Journalisten, Jenny, er faktisk en af mine venner, og efter interviewet var jeg så opstemt, at jeg kyssede hende. Senere på aftenen mødtes hun med mig og mine venner til min post-match-fest,« skriver Kubrat Pulev og fortsætter:

'På videoen, efter vores kys, griner vi begge af det og siger tak. Der er virkelig ikke mere i det.'

Jenny Sushe afviste dog fuldstændigt den forklaring på sit pressemøde. Hun forklarede hun, at de først havde mødt hinanden dagen inden kampen i forbindelse med arbejdet:

Hun fortalte videre, at Kubrat Pulev til festen 'lod som ingenting', men senere bad hende om at fjerne kysset fra interviewet.

»Jeg fjernede det ikke, men sendte det i stedet ud, fordi jeg ville vise folk, hvad han havde gjort ved mig. Jeg ville have at han skulle stå til ansvar for det og slippe afsted med det. Det, han gjorde mod mig, var adskyeligt,« lød det fra Jenny Sushe

Journalisten har også sendt et brev til California State Athletic Commission, der har kontrol med blandt andet al boksning i staten og har bedt om 'øjeblikkelig undersøgelse' af sagen. Jenny Sushe har også bedt om at få inddraget Kubrat Pulevs bokselicens.

Komissionen har meldt ud, at bokseren nu skal svare for sig til en høring.