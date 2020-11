Den verdenskendte danske model Josephine Skriver vækker lige nu opsigt på Instagram.

Hun er nemlig fan af Las Vegas Raiders, og i anledningen af deres seneste kamp i weekenden havde hun lagt et særdeles afslørende billede på sin Instagram-profil.

Her står hun nemlig iklædt et par g-strenge og en Las Vegas Raiders-jakke som eneste beklædning. Og det er altså noget, som hendes fans er vilde med.

For billedet er nemlig både et af de mest likede, men også mest kommenterede billeder på Victoria's Secret-modellens Instagram-profil, og flere at kommentarer lyder blandt andet: 'Du er perfekt', 'du er så smuk' og bare 'wow'.

Vis dette opslag på Instagram It's one of those stay inside all day and watch football kind of days Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 8. Nov, 2020 kl. 11.16 PST

På grund af coronapandemien var ingen fans tilladt på stadion, så Josephine Skriver valgte derfor at se kampen hjemmefra.

Til opslaget skriver hun: 'Det her er en af de dage, hvor man bliver indenfor og ser fodbold hele dagen'.

Den danske supermodel kunne da også glæde sig over resultatet. Las Vegas Raiders vandt nemlig.

'Vi vandt!!!,' skrev Skriver efterfølgende.

Og til de håbefulde fans, som gerne vil have fingrene i modellen, så er hun desværre optaget. Hun danner nemlig par med musikeren Alexander Deleon. De har været kærester siden 2014, og i 2018 friede han til hende.

Las Vegas Raiders ligger lige nu på en andenplads i AFC West lige efter Kansas City Chiefs.