Den populære vært på DR Sporten Josefine Høgh er vendt tilbage til arbejdet på skærmen, efter hun fødte en lille datter i starten af november.

Her blev hun og manden Lasse Sjørslev forældre til datteren Molly, som er parrets første barn sammen.

Nu har Josefine Høgh dog allerede taget arbejdshandskerne på igen og kan løfte sløret for en ny værtsrolle.

Hun har nemlig valgt at skifte til en lidt anden genre og er ved at lave nogle nye portrætprogrammer. Det fortæller hun til Billede-Bladet.

»Jeg er ved at lave et portrætprogram med Jan Hellesøe, og så kan jeg ikke sige så meget mere. Det er superspændende og dejligt at have gang i noget, for jeg er ikke god til at sidde stille,« siger Josefine Høgh til Billede-Bladet ved dette års Zulu Awards.

Her var den populære DR-vært nomineret som årets tv-vært, efter hun var med til at præge en helt speciel sportssommer i 2021.

Hun var blandt andet med til at dække EM-slutrunden i fodbold på hjemmebane og var også en del af DR Sportens OL-dækning i Tokyo.

Josefine Høgh endte dog ikke med at hente hæderen hjem. Titlen som årets tv-vært ved awardshowet endte med at gå til Joakim Ingversen.