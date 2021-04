De danske tv-seere kender Josefine Høgh som værtinde på diverse sportsbegivenheder. Men nu kommer de endnu tættere på den blonde fynbo.

I et nyt DR-program 'Høgh og astronauten – min krop til grænsen' kaster 31-årige Josefine Høgh sig – sammen med den danske astronaut Andreas Mogensen – ud i en række ekstreme udfordringer.

De møder seks danske ekstremsportsudøvere, som Høgh og astronauten skal forsøge at gøre kunsten efter. Og det har været en stor udfordring.

»Jeg blev presset ud over min grænse – på både godt og ondt. Særligt i det program, der handler om udspring – det var sindssygt udfordrende, især mentalt. Den var sgu hård,« fortæller Josefine Høgh til B.T.

Hun er vant til at stå i et trygt tv-studie, hvor der ikke dukker uventede ting eller følelser op. Men i det nye program får seerne en anden side af værtinden at se.

»Når står i så ekstreme situationer, som Andreas og jeg gør i programmet, så er man der, som det menneske man er. Du kan ikke pakke noget væk.«

»Du kan ikke stå og tænke på at skulle sige det rigtige eller opføre sig på en bestemt måde. Man er jo bare så umiddelbar, og man får set, hvem jeg er,« lyder det fra Josefine Høgh.

DRs seere får i det hele taget set meget til smilende odenseaner, der er datter af den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, de kommende måneder.

Hun skal vikariere i 'Aftenshowet', når Ulla Essendrop efter påsken skal lave TV Avisen Morgen. Og så bliver Josefine Høgh også DRs vært på EM-slutrunden til juni.

Og hun er vild med alle de udfordringer, hun bliver kastet ud i.

»Jeg elsker jo sport og er så passioneret omkring det, men jeg er fuldstændig åben over for at skulle lave andre ting også. Det er fedt at få prøvet mig af – både på min faglighed som vært og på at få udvidet min horisont.«

Første omgang 'Høgh og astronauten – min krop til grænsen' bliver sendt på DR 1 den 3. juni.