Det var hendes debut som vært til et stort sportsshow. Og det var nogle rørende timer, Josefine Høgh fik lov at styre fra scenen i Boxen.

Et af dem omhandlede hendes egen far, Lars Høgh.

Fodboldlegenden blev nævnt i Brian Holms takketale som en af dem, der kæmper en kamp mod en grim kræftsygdom. Et rørende øjeblik, der da også medførte klapsalver fra salen.

»Selvfølgelig bliver jeg påvirket af nogle af de situationer, der er. Den hilsen som Brian (Holm, red.) sender til min far, den ramte mig rigtig meget. Men der stod jeg også oppe på scenen. Og jeg vidste ikke, den hilsen kom, men jeg vidste godt, at min far skulle overrække prisen til Kasper (Schmeichel,red.),« sagde Josefine Høgh til B.T efter showet.

Lars Høgh kæmper mod en kræftsygdom. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Høgh kæmper mod en kræftsygdom. Foto: Bax Lindhardt

»Der kunne jeg godt mærke, da de også krammede hinanden da Brian kom ned, at man også bare er et menneske. Det må jeg sige,« sagde tv-værten.

I august 2018 blev det meldt ud, at Lars Høgh havde fået kræft i bugspytkirtlen, og i efteråret kunne han desværre fortælle, at sygdommen var vendt tilbage.

Den tidligere målmand var dog også selv i Boxen lørdag aften, og han strålede på scenen, da han skulle præsentere 'Årets mandlige fodboldspiller'. Det samme gjorde han, da han kort før nytår mødte pressen, da Josefine Høgh var blevet gift.

Hun har også mærket den store støtte, Lars Høgh har fået fra den danske befolkning gennem det hårde forløb.

»Det har han fået gennem hele forløbet fra alle mennesker. Det er dejligt for os, men jeg ved, at det betyder meget for ham, at mærke den gode ide, og hvor stor en drivkraft det er for ham. Det giver en noget tro og noget gå på mod. Man har lyst til at gøre det for alle de menensker der tror på ind. Noget kan man ikke selv være herre over, men så gør man det med et smil på læben og god energi i ryggen,« sagde hun.

Og Josefine Høgh, der til dagligt er vært på 'Fodboldmagasinet' kan nu sætte kryds ved at have været vært på et af de helt store DR-shows.



»Selvfølgelig havde jeg nerver på. Men på den sunde måde. Vi har haft et par rigtig fede dage med et par gode prøver. Så jeg var egentlig ret tryg. Men når man kommer ind i en fyldt sal og kameraerne ruller og man kan hører og mærke salen, så gør det jo noget ved en. Men det var så fedt. Jeg nød det så meget. Jeg er helt høj, glad og lettet,« sagde Josefine Høgh.

Og det har været nogle vilde dage. Med bryllup, fest og nu et stort show for tv-værten.

»Det har været en uge med mange højdepunkter. Personligt højdepunkt med mit bryllup og professionelt højdepunkt med dagens show. Jeg har det sådan lidt, hvad fanden skal jeg finde på i næste weekend. Der er jo ikke noget der kan toppe det her,« sagde den glade DR-vært.