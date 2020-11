Efteråret 2018 vendte på mange måder op og ned på Josefine Høghs liv.

DR-værten var lige kommet ud af et langt forhold og skulle samtidig håndtere, at hendes far, Lars Høgh, havde kræft, da hun samtidig fandt sammen med TV 2-værten Lasse Sjørslev.

I december sidste år blev hun gift med den 16 år ældre vært, men det var ikke kun en mand, hun dermed sagde ja til. Det var også to bonusbørn på henholdsvis 14 og 19 år.

Og rollen som bonusmor har hun det rigtig godt med.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg havde ikke lige set den komme, at jeg skulle være bonusmor. Men det er virkelig en kæmpestor bonus. Jeg har fået to unge, sjove, fantastiske mennesker ind i mit liv, som er så fede at være sammen med,« fortæller Josefine Høgh til Alt for damerne og fortsætter:

»De er jo voksne mennesker, som man kan have gode snakke med. Jeg tror, jeg kan rådgive dem rigtig godt, fordi jeg kan sætte mig meget ind i de ting, de går igennem lige nu i deres ungdom.«

Det var i februar 2019, at tv-parret stod frem som kærester, inden de et halvt år senere kunne dele den glædelige nyhed, at Lasse Sjørslev havde været nede på knæ til Josefine Høghs 30-års fødselsdagsfest.

DR-værten har en fortid som professionel fodboldspiller, hvor hun har tørnet ud for blandt andre Fortuna Hjørring, ligesom hun har været udtaget til det danske landshold.

I dag er hun vært på DR's program Fodboldmagasinet, og hun pryder lige nu også skærmen på både 'TV Avisen' og 'Aftenshowet'.