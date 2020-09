Hun stod egentlig midt i en svær tid og var slet ikke klar til en kæreste.

Men det var alligevel her – i efteråret 2018 – at DR-værten Josefine Høgh mødte Lasse Sjørslev, som hun i dag er gift med.

Hun var lige kommet ud af et langt forhold, og samtidig kæmpede hun med overskuddet, fordi hendes far, målmandslegenden Lars Høgh, var blevet ramt af kræft.

Og midt i det dukkede Lasse Sjørslev så op i hendes liv og fik hende overtalt til at tage en kop kaffe, efter de havde mødt hinanden gennem mediebranchen, fortæller hun i den nye udgave af 'Fit Living'.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Josefine Høgh og Lasse Sjørslev blev gift i december 2019. Foto: Bax Lindhardt

»Derfra udviklede det sig, som den slags gør, når det føles rigtigt. Det var på mange måder en kæmpe stor gave at møde Lasse i en periode, hvor mit liv blev vendt på hovedet. Han støttede mig gennem min fars sygdomsforløb og gør det stadig ubetinget, og jeg har endelig lært at give mig selv lov til at være glad og lykkelig, selv om jeg også har en stor sorg over min fars sygdom,« fortæller 32-årige Josefine Høgh.

Hun og TV 2-værten blev gift i slutningen af december sidste år, og Josefine Høgh har ikke blot fået en mand.

Hun har også fået to bonusbørn, mens hun selv ikke har børn.

Aldersforskellen på de 16 år er egentlig ikke noget, de tænker over, men de har alligevel skullet blive enige om tingene.

Lasse Sjørslev og Josefine Høgh bliver gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lasse Sjørslev og Josefine Høgh bliver gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde. Foto: Bax Lindhardt

»Det er nogle store spørgsmål og nogle store snakke. Det var jo helt anderledes end det, jeg troede, jeg skulle med mit liv. Jeg kommer selv fra en kernefamilie, og alle mine veninder lever i kernefamilier. De har fundet en mand, købt hus og fået hund og børn. Pludselig var jeg hende, der skulle bryde det mønster, og det var en kæmpe stor barriere for mig. Men jeg mærkede efter og kastede mig ud i kærligheden med Lasse, og det er jeg så taknemmelig og glad for,« siger Josefine Høgh.

Hun og Lasse Sjørslev stod frem som kærester i februar 2019, og i slutningen af september sidste år kunne de fortælle, at de skulle giftes, og at Lasse Sjørslev havde stillet det store spørgsmål til Josefine Høghs 30-års fødselsdagsfest.

Josefine Høgh har ligesom sin far en fortid som fodboldspiller på eliteniveau. Hun har således spillet på for både OB, Skovbakken IK og Fortuna Hjørring, hvor det blev til et dansk mesterskab.

Hun har desuden spillet Champions League-kampe for Fortuna Hjørring, ligesom hun også har været udtaget til landsholdet.