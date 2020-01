Kenneth Jonassen skal fortsat træne de danske badmintonspillere på det nationale træningscenter i Brøndby.

Kenneth Jonassen forlængede fredag sin aftale som dansk badmintonlandstræner, så samarbejdet løber frem til OL i 2024.

Det oplyser Badminton Danmark på sin hjemmeside.

Jonassen har sagt ja til at fortsætte i jobbet i endnu en OL-periode, og han forbliver dermed på posten frem til OL i 2024, fortæller Badminton Danmark-sportschef Jens Meibom.

- Jeg er meget glad for, at Kenneth har sagt ja til at fortsætte samarbejdet.

- Han har gjort det fremragende både som herresingletræner og som cheflandstræner i den indeværende periode med flotte resultater, der taler for sig selv, siger Meibom.

Jonassen ser frem til at fortsætte arbejdet med landets bedste badmintonspillere samt de danske talenter.

- Selv om konkurrencen internationalt bliver hårdere og hårdere, tror jeg på, at vi fortsat kan løfte os yderligere og blive ved med vinde medaljer til Danmark, hvilket da også er ambitionen senere i år, hvor der både venter VM for hold på hjemmebane og OL i Tokyo.

- Der er ingen tvivl om, at jeg glæder mig enormt meget til den kommende periode, siger Jonassen.

Han har været landstræner siden 2016, hvor han overtog posten som landstræner efter Lars Uhre.

Tidligere har han også været assisterende landstræner i to omgange - blandt andet i årene 2009-2010.

Han stoppede sin aktive karriere som spiller i 2008.

/ritzau/