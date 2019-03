Therese Johaug var helt suveræn, da hun vandt VM-guld i 30 kilometer fri stil i Østrig.

Helt som ventet vandt den norske langrendsstjerne Therese Johaug lørdag guld på 30 kilometer-distancen i fri stil ved VM i østrigske Seefeld.

Og der var slet intet at rafle om, da den 30-årige Johaug snuppede karrierens tiende VM-guldmedalje.

Johaug stak af allerede på første omgang og øgede støt sit forspring, så det var oppe at snuse til et minut.

Hun passerede målstregen i ensom majestæt, og først 36,8 sekunder senere kom landsmanden Ingvild Flugstad Østberg i mål til en sølvmedalje. Svenske Frida Karlsson snuppede bronze.

Dermed tangerede Norge sin rekord for flest guldmedaljer ved et VM. Det var den 11. guld for Norge, der kom op på samme antal ved VM i 2015.

Med de to medaljer kom den samlede høst op på 21 for Norge, hvilket er ny rekord.

Johaug har med tre guldmedaljer i Østrig understreget sin position som verdens bedste, efter hun har udstået en lang karantænedom.

Hun blev i februar 2017 straffet med 13 måneders karantæne for at have anvendt det anabolske steroid clostebol.

Den norske atlet har selv forklaret sin positive dopingprøve med, at en creme, som hun brugte til at smøre sine solbrændte læber, indeholdt det forbudte stof.

En norsk landsholdslæge tog ansvaret for at have fejlinformeret langrendsstjernen, men Johaug fik alligevel karantæne.

Senere valgte Det Internationale Skiforbund (FIS) at anke til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det var dårlige nyheder for Johaug, for CAS forlængede hendes straf fra 13 til 18 måneders karantæne, og af samme årsag gik hun glip af vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

/ritzau/