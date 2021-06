Står du og mangler lidt mønt for at få hverdagen til at hænge helt sammen?

Så kan du få arbejde hos den legendariske cykelkommentator Jørgen Leth. Det skriver han i en 'story' på sin Instagram-profil mandag aften.

Og arbejdet er meget simpelt. 83-årige Jørgen Leth søger en person, der vil gå tur med ham et par gange om ugen.

'Venner og følgere. Jeg har brug for en, der vil gå tur med mig et par gange om ugen i de næste par uger,« skriver den tidligere TV 2-kommentator og fortsætter:

Sådan ser en af de fire 'stories' ud. Foto: Instagram.

'Jeg betaler LILLE løn og STOR erfaring. OG en MACHNUM! . Hvis jeg ikke er gnaven.'

Jobtilbuddet bliver præsenteret i en video over fire 'stories', hvor det ligner, at Jørgen Leth forlader en hospitalstue og bevæger sig udenfor.

Videoerne er blevet lagt på det sociale medie ved 19-tiden mandag aften, og han skriver ingenting om, hvorfor han leder efter en person, som vil gå tur med ham.

Jørgen Leth har ikke været en af TV 2 siden 2019, hvor en ændring i kanalens Tour de France-dækning betød, at parterne gik hver til sit.

Foto: Søren Bidstrup

For cirka en måned siden kom den ikoniske stemme i arbejde igen, da blev ansat på Discovery for at lave et program sammen med Bastian Emil Goldschmidt.

Programmet fik navnet 'Bastian Emil & Jørgen Leth', og det handler ikke overraskende om cykling. De taler om sejre og nederlag. Opture og nedture.