Den australske jockey Brenton Avdulla var involveret i en skrækkelig ulykke, der kostede hesten livet – og Avdulla en række alvorlige skader.

Der gik et gys igennem publikum, da han og hesten ramte jorden.

Ulykken skete under et løb i Sydney på banen Royal Randwick, hvor Avdulla og hesten Xtremetime styrtede voldsomt. Så voldsomt, at Avdulla lå livløs i græsset, da han var blevet slået bevidstløs af styrtet.

Avdullas svigerfar stormede ind på banen for at hjælpe svigersønnen, der siden genvandt bevidstheden og blev fragtet til hospitalet til nærmere undersøgelser.

Brenton Avdulla er indlagt efter styrtet.

Her viste det sig, at Avdullas hoved havde lidt skade med en hjerneblødning -–og at der var et brud på ryggen.

'Tak for alle beskederne. C7-brud (brud i ryggen, red.) og en lille blødning i min hjerne,' skriver han i en opdatering på Twitter, hvor han også deler et billede fra sygesengen.

Det forventes dog, at Avdulla allerede kan blive udskrevet søndag på trods af de voldsomme omstændigheder.

Lige så godt gik det ikke for den tre år gamle hest Xtremetime. Hesten pådrog sig en alvorlig benskade, og siden stod det klart, at den blev nødt til at blive aflivet, det bekræftede træneren John Thompson efterfølgende.