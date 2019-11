Hvis du lige skulle have de lokale nyheder med i det midt- og vestjyske mandag eftermiddag, så fik du dig måske en lille overraskelse.

Her dukkede et for mange velkendt ansigt op som ny nyhedsvært på TV Midtvest.

Den erfarne sportskommentator Jimmy Bøjgaard havde nemlig mandag første arbejdsdag på den midt- og vestjyske regions nyhedsudsendelse.

»Det er ligesom at komme hjem,« siger Jimmy Bøjgaard med reference til, at han startede sin spæde journalistkarriere hos netop TV Midtvest, som han forlod for 21 år siden til fordel for TV 2.

Jimmy Bøjgaard og Ulla Essendrop Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Jimmy Bøjgaard og Ulla Essendrop Foto: Sarah Christine Nørgaard

I denne omgang er Jimmy Bøjgaard trådt til og skal hjælpe til som studievært på kanalen i de næste otte måneder.

»Det var ret tilfældigt. Jeg kender en masse heroppe. En masse af dem, jeg arbejdede med dengang, sidder i ledelsen nu, og der er stadig mange tidligere kollegaer, der også var her, da jeg smuttede for 21 år siden.«

»Det er et af de mest moderne mediehuse i Danmark, og jeg synes, det er fedt lige at blive opdateret på de automatiske kameraer og et fuldmoderne nyhedsstudie. Det kan noget andet, end når man står med 10-20.000 tilskuere til VM i ishockey, men det er en fed måde at blive opdateret på,« siger Jimmy Bøjgaard.

Senest, Jimmy Bøjgaard lavede daglig nyhedsjournalistik, der ikke havde sport som fokus, ligger helt tilbage fra hans gamle TV Midtvest-dage i 90'erne.

Jeg fortsætter med ishockey. Jimmy Bøjgaard

Han nyder at prøve kræfter med det igen, og han er ganske tilfreds ovenpå sin første arbejdsdag.

»Jeg havde to korte udsendelser i dag og har et par vagter mere i denne uge. Så inden længe skal jeg have det hele. Det er blanding af lige at være med som følge og lære arbejdsrutinerne - og så lige være inde og snuse til det.«

»Jeg er blevet taget godt imod, og det har været super positivt. Det må jeg sige. Fantastiske kollegaer. Og så er det arbejdsmæssigt en spændende udfordring.«

Jimmy Bøjgaard var i mange år en del af et kendt makkerpar med Claus Elming. Det var, da TV 2 havde rettighederne til NFL.

Siden har han blandt andet beskæftiget sig med ishockey fra den danske Metalligaen samt VM-slutrunder. Og det bliver han ved med.

»Mit vikariat er ikke fuld tid. Jeg fortsætter med ishockey på TV 2 SPORT, så det bliver stadig med fokus her og på den nye sportskanal, TV 2 SPORT X, der åbner her til januar. Den skal jeg også hjælpe i gang, og det glæder jeg mig meget til.«

Jimmy Bøjgaard var også producer på dokumentaren *Guldjakken - Fra Struer til Hall of Fame', der handler om den danske NFL-kicker Morten Andersen, der i 2017 kom med i Pro Football Hall of Fame.

Privat danner han par med tv-værten Ulla Essendrop.