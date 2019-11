Jessi Combs' drøm gik i opfyldelse - men den slog hende også ihjel.

Nu er der kommet flere detaljer om racerkørerens og tv-stjernens død.

Her forsøgte den 39-årige amerikanske kvinde kendt fra eksempelvis 'Mythbusters' at slå hastighedsrekorden i et køretøj på landjord.

Den hidtidige rekord lød på 823 kilometer i timen, og den fatale dag i sidst i august nåede hun i sin specialbyggede racer, North American Eagle, op på 885 kilometer i timerne.

Det viser politiets rapport, der blev offentliggjort mandag.

Ulykkeligvis var det ved den høje hastighed, at det gik i Alvord-ørkenen i Oregon. Det skriver TMZ.

Her forulykkede bilen på grund af 'en mekanisk fejl på det ene forhjul, højst sandsynlig forårsaget af et sammenstød med et objekt i ørkenen', lyder det i politirapporten.

Her fremgår det videre, at Jessi Combs døde af voldsomme skader i hovedet - hvorefter North American Eagle brød i flammer.

Efter Jessi Combs' død fortalte familien, at det siden 2012 havde været hendes drøm at slå hastighedsrekorden.

Umiddelbart inden det skæbnesvangre favntag med den høje fart i august skrev hun på Instagram:

'Det kan måske virke lidt skørt at gå direkte ind i faren, men dem, der er villige, er dem, der udfører store ting,' skrev hun og fortsatte:

'Folk siger, jeg er skør. Jeg siger 'tak'.'