Den danske speedwaykører imponerede ved par-VM, og han har fået tildelt et wildcard til det danske grandprix.

København. Michael Jepsen Jensen var klart bedste dansker, da der fredag og lørdag blev kørt finaler i par-VM i speedway.

Søndag kunne den 26-årige speedwaykører så glæde sig over udsigten til at køre med i det danske grandprix i VM-serien.

Når Casa Arena i Horsens 30. juni byder op til grandprix, så er Michael Jepsen Jensen med på det wildcard, som de danske arrangører får stillet til rådighed.

Dermed bliver han sammen med Nicki Pedersen, der er fast deltager i VM-serien, de danske deltagere i Horsens, som det ser ud lige nu.

Niels-Kristian Iversen har deltaget i sæsonens to første grandprixer i Warszawa og Prag som førstereserve for den skadede slovak Martin Vaculik.

Bliver Martin Vaculik i stand til at køre i Horsens, så er der ikke plads til Iversen, som er den seneste dansker til at vinde et VM-grandprix med sejren i oktober 2016 i Torun.

I finalerne i par-VM fredag og lørdag var Michael Jepsen Jensen med afstand bedste dansker, da han hentede 27 ud af Danmarks totale pointscore på 35.

Sammen med Kenneth Bjerre og reservekøreren Frederik Jakobsen sluttede Danmark på fjerdepladsen ved par-VM.

/ritzau/