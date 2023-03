Lyt til artiklen

I fodbold har den aktive spiller Jakub Jankto for nylig brudt tabuet og offentliggjort, at han er homoseksuel, og nu er en anden kendt sportsfigur sprunget ud som biseksuel.

Det er MMA-stjernen Jeff Molina, som har vundet sine 10 seneste kampe i oktogonen, der fortæller, at han også er til mænd.

Det gør han i en meget følelsesladet besked på Twitter.

»Jeg har prøvet at holde mit privatliv adskilt fra de sociale medier. Jeg har set piger hele mit liv og undertrykt mine følelser gennem hele studietiden,« skriver han og tilføjer, at han ikke vil behandles anderledes, fordi han fortæller om sin seksualitet.

»Jeg er en ret maskulin fyr og har altid haft den der jargon med at kalde mine venner for bro. Tanken om, at mine kammerater, venner og folk, som jeg ser op til, skal se anderledes på mig, er noget, jeg ikke kan kontrollere, men jeg håber ikke, at det sker.«

»Jeg vil gerne være kendt for mine færdigheder, og at jeg har dedikeret 11 år af mit liv til det her, så jeg ønsker ikke at være 'ham den biseksuelle UFC-fighter, som jeg er sikker på vil blive til 'ham den homoseksuelle UFC-fighter'.

Jeff Molina har tidligere fået røg for at bære regnbuefarver i forbindelse med MMA-kampe.

Amerikaneren har vundet 11 af 13 gange, han har kæmpet i den ottekantede arena.