Et hav af danske børn og unge bruger hver uge flere timer på fritidsaktiviteter. Det sker i den lokale idrætsforening, på musikskolen eller et helt tredje sted.

Men det er ikke alle, der har ressourcerne til at betale for et kontingent eller et par nye fodboldstøvler. Og det vil den 32-årige danske svømmestjerne Jeanette Ottesen lave om på.

Hun er ambassadør for den frivillige forening ‘Broen Danmark’, der sidste år hjalp mere end 5.000 udsatte børn og unge med at blive en del af et fællesskab.

»Det har været sindssygt vigtigt for mig at gå til sport. Til at starte med var det ikke en gang, fordi jeg glædede mig vildt meget til svømning, men jeg glædede mig vildt meget til at se mine venner og få et fællesskab. Og det fællesskab gjorde i hvert fald i min situation også, at jeg ikke kom til at hænge ud med de forkerte,« fortæller Jeanette Ottesen i Go’ Morgen Danmark.

»At ‘Broen Danmark’ findes for dem, der ikke har mulighed for at gå til sport ellers, synes jeg er helt genialt, og hvis jeg kan skabe noget opmærksomhed omkring det, hvorfor så ikke gøre det.«

Med i studiet er Maria Skov Kristensen, der som lille selv fik hjælp fra ‘Broen Danmark’. Hendes forældre blev skilt, da hun var helt lille, og på grund af deres økonomiske problemer var det ikke muligt for hende at starte til en sport.

Men med hjælp fra foreningen fik hun alligevel sin drøm opfyldt og begyndte at gå til dans.

»Jeg kan huske, at jeg blev rigtig glad. Det var starten på et danseeventyr. Det var starten på det sociale danseliv. Det var rigtig mange venner, man kom til at få. Det har været hele mit liv, at jeg kunne få lov til at danse,« fortæller hun.

‘Broen Danmark’ blev for nylig belønnet for deres store arbejde, da de vandt Tine Bryld-prisen, der er Danmarks største socialpris.