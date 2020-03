Japan holder stadig fast i at afholde De Olympiske Lege, men en udskydelse kan blive uundgåelig, lyder det.

En udskydelse af sommer-OL i Tokyo kan blive en mulighed og måske endda "uundgåelig", hvis coronaviruspandemien gør det umuligt at afholde legene på sikker vis.

Det siger Japans premierminister, Shinzo Abe, ifølge nyhedsbureauet AFP natten til mandag dansk tid.

Det er første gang, at premierministeren anerkender muligheden for, at legene ikke afvikles som planlagt ifølge AFP.

Abe siger i en tale til det japanske parlament, at man ønsker at afholde "komplette" lege i Tokyo til sommer, men tilføjer derefter:

- Hvis det bliver svært - set i lyset af at atleterne er førsteprioritet - kan det blive uundgåeligt, at vi må udskyde legene, siger Abe.

Han siger også til det japanske parlament, at en "aflysning ikke er en mulighed".

Dermed lægger Japans udmelding sig tæt op ad den fra formanden for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, som søndag har lagt vægt på, at en aflysning "ikke ville løse noget for nogen".

Efter planen skal OL i Tokyo afholdes fra 24. juli til 9. august 2020.

Presset er over det seneste stykke tid taget til på de japanske arrangører for at aflyse eller udskyde legerne.

Søndag har mediet Inside the Games berettet om aflyste træningslejre i Japan i månederne op til legene fra blandt andet Kinas gymnastikhold.

I Danmark har formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, opfordret Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at udsætte OL grundet coronakrisen.

Efter et hastemøde meldte IOC søndag ud, at man inden for fire uger ville træffe beslutning om sommerens OL i Tokyo.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF), som har stor betydning i forbindelse med beslutningen, meldte også søndag ud, at det ønsker at udskyde OL.

I et brev til IOC-formand Thomas Bach skriver IAAF-formand Sebastian Coe, at den nuværende begyndelsesdato i juli ikke kan lade sig gøre.

/ritzau/