Danmarks badmintonlandshold for herrer er klar til finalen ved EM for hold efter sejr over Rusland.

Når der søndag afvikles finaler ved EM for hold i franske Lievin, er Danmark repræsenteret i både herrernes og damernes finale.

Tidligere lørdag vandt dameholdet sin semifinale over Frankrig, og senere lørdag eftermiddag fulgte herrerne op med en sejr over Rusland.

Danmark vandt de tre første kampe og afgjorde altså sagerne inden de to sidste kampe.

Jan Ø. Jørgensen sørgede for føringen på 3-0, da han vandt sin single over Georgii Karpov med cifrene 22-20, 21-11.

Karpov, der blot rangerer som nummer 163, var ellers meget tæt på at snuppe første sæt. Han havde to sætbolde ved stillingen 20-18, inden Jørgensen vandt de næste fire bolde og dermed sættet.

Forinden havde Viktor Axelsen bragt Danmark i spidsen med sejren på 21-18, 21-7 over Vladimir Malkov, og doublen med Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup sejrede efterfølgende også i to sæt.

I søndagens finale skal Danmark møde enten Frankrig eller Holland.

Både Danmarks herrer og damer er forsvarende europamestre.

