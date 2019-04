Badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen tabte i to sæt til taiwaneren Tien Chen Chou i Singapore.

Det blev kun til to kampe for Jan Ø. Jørgensen i badmintonturneringen Singapore Open, der rangerer som Super 500-turnering på World Touren.

Torsdag tabte Jan Ø. Jørgensen til Tien Chen Chou med cifrene 18-21, 10-21 efter 35 minutters spil og gik glip af en plads i kvartfinalen.

Den andenseedede taiwaner havde dog sine problemer i første sæt, hvor den undertippede dansker var særdeles godt med.

Duellanterne fulgtes ad frem til stillingen 6-6. Derfra tabte Jan Ø. Jørgensen fem point i træk, så det stod 11-6 til taiwaneren ved sidebyttet.

Jan Ø. Jørgensen kæmpede sig tilbage og fik kontakt ved 13-13, og derefter var der skiftende føringer frem til 18-18.

Men så snuppede Tien Chen Chou tre point i træk og dermed første sæt.

I andet sæt var der større forskel, og Jan Jørgensen kom bagud 0-5. Det blev siden 9-2 til taiwaneren, inden danskeren reducerede til 4-10.

Tien Chen Chou blev ved med at køre på og kom foran med hele 15-4, og det var umuligt for Jan Ø. Jørgensen at komme tilbage i sættet.

Det var sjette gang i træk, at Jan Ø. Jørgensen tabte til taiwaneren. Inden de seks nederlag havde Jan Ø. Jørgensen dog vundet fem indbyrdes opgør mod Tien Chen Chou.

Også Mia Blichfeldt er færdig i turneringen, efter at hun tabte med 13-21, 19-21 til fjerdeseedede Sindhu Pusarla fra Indien.

Senere torsdag skal blandt andre Viktor Axelsen i aktion.

/ritzau/