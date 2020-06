I flere år var Jan Ø. Jørgensen Danmarks bedste badmintonspiller. Nu stopper han på landsholdet.

Jan Ø. Jørgensen, som tirsdag stoppede på landsholdet efter 12 år, har et budskab til de danske badmintonspillere.

Der er nok titler til alle, så talenter og stjerner skal huske at hjælpe hinanden for at nå til tops.

Det samarbejde mærkede han selv, da han kom ind på landsholdet som ung spiller og skulle træne med typer som Peter Gade og Kenneth Jonasson, som senere blev hans landstræner.

- Jeg har aldrig kendt andet end det miljø. Jeg kom ind og var rigtig ung og troede, at hvis jeg trænede med de drenge, så blev jeg bare god.

- Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg skulle have min egen plan og mine egne idéer. Det var vigtigt ikke at komme og sige: Træn mig, siger Jan Ø. Jørgensen.

Succesen kom ikke af sig selv. Det skete i samarbejde med rivalerne i et hårdt elitemiljø.

- Rammerne tog udgangspunkt i, at vi var brændende konkurrenter og kæmpede om de samme titler. Men vi skulle også samarbejde. Vi havde brug for hinanden.

- Selvfølgelig er folk superegoistiske og passer egentlig mest deres egen butik, men man skal også give noget til de andre, for at det kan blive rigtigt godt.

- Der er nok titler til alle. Der er nok anerkendelse til alle. Der er så mange turneringer og masser at vinde for alle, siger han.

Han er taknemmelig for tiden på landsholdet, og han forsøgte bevidst at føre kulturen videre.

- Det var en kultur, hvor man gik til grænsen til træning og nogle gange også lidt over den og krævede noget af hinanden. Den kultur efterlevede jeg, så godt jeg kunne.

- Og jeg prøvede siden at sætte mit præg på nogle af de unge, siger Jan Ø. Jørgensen.

Det havde også en bagside, det hårde miljø. Han har modtaget en røffel, så det gav genlyd i hallen.

- Ja, er du sindssyg, jeg har fået en bredside, så jeg nærmest var ved at blive sendt hjem fra træning, fordi jeg stod og kogte.

- Jeg har også åbenlyst fået kritik og fået at vide, at jeg var nødt til at blive skiftet ud på banen, fordi jeg ikke var god nok, husker han.

Senere i karrieren har han også selv gået lige til grænsen over for andre unge spillere til træning.

- Det er jeg også selv kommet til et par gange, hvor jeg har bedt om at få skiftet nogle af de unge ud, fordi det ikke var i orden. Alt sammen har været gjort med et mål - at lave verdensklasse.

- Det betød, at der godt kunne være en, der stod og boblede efter at have fået en skideballe eller to.

- Alt det, jeg har gjort, er gjort med en målsætning om at flytte grænserne, være nytænkende i herresingle og have verdens bedste træningsmiljø, siger han.

Han roser de nuværende bedste danske spillere som Viktor Axelsen, Anders Antonsen og Rasmus Gemke.

- Viktor nåede lidt selv at være en del af det, hvor Peter Gade også var der. Der blev sat ekstremt store krav til medspillerne.

- Lige nu er de drenge bare så gode. Og det er et ekstremt højt niveau. Talentet er der bare, og der kommer flere endnu. Det er unikt.

- Men de har brug for hinanden for at kunne holde denne kultur og dette niveau, siger Jan Ø. Jørgensen.

/ritzau/