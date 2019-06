Maja Jager blev nummer 20, da de danske bueskytter kæmpede om seedninger ved European Games i Minsk.

European Games - det europæiske OL - åbnede fredag i Minsk med fire danske bueskytter i aktion.

Den danske verdensmester fra 2013, Maja Jager, lavede det bedste resultat, da der fredag var seedningsrunde i OL-disciplinen recurve.

Jager, der vandt sølv ved European Games i 2015, sluttede dog på en beskeden 20.-plads ud af de 48 deltagere.

Efter den første halvdel lå hun nummer 28, men hun arbejdede sig op i anden halvdel og sluttede med en score på 630 point.

- Jeg er tilfreds med indsatsen i forhold til måden, jeg arbejdede med tingene på og kom tilbage, men pointmæssigt lå jeg ikke, hvor jeg gerne ville.

- Men der var også noget vind, der trak niveauet ned på hele banen. Den var lidt tricky, siger Maja Jager.

Hun kommer lige fra VM, hvor det ikke blev til medalje, men derimod en kvoteplads til næste års OL i Tokyo.

- Ved VM i sidste uge skød jeg 20 point mere, og 20 point er relativt meget. Der ville jeg gerne have ligget igen, men ud over vinden havde jeg lidt problemer med fokus i starten, forklarer Jager.

Fredagens runde har betydning for, hvem man kommer til at møde, når turneringen fortsætter med knald eller fald-kampe på tirsdag.

Vejen til en gentagelse af medaljen fra Baku i 2015 er dermed blevet sværere, end hvis Jager var sluttet blandt de bedste i seedningsrunden.

- Jo højere jo bedre selvfølgelig, men nummer 20 er ok i forhold til min modstander i den første kamp. Jeg ser stadig muligheder for at nå langt.

- Det var fedt at vinde sølv i Baku, men jeg har ingen egentlig målsætning, da jeg lige kommer direkte fra VM. Jeg skyder så godt, jeg kan, og ser, hvor langt det rækker, lyder det fra den 27-årige Jager.

De andre danskere i recurve sluttede længere tilbage i feltet. Randi Degn blev nummer 34 med 609 point, mens Anne Marie Dorscheus Laursen sluttede tre pladser længere tilbage med sine 605 point.

Tidligere fredag blev Tanja Jensen nummer seks i den tilsvarende runde i compound, der ikke er på OL-programmet. Hun scorede 696 point.

