Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen sluttede som nummer fire i Tyskland, og Leon Madsen deler førsteplads.

Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen kunne køre frit, og det bragte den rutinerede vestjyde i finalen i det tyske VM-grandprix lørdag aften.

Her måtte danske Leon Madsen se semifinalen blive endestation, og da polske Bartosz Smarzlik blev nummer to i finalen, så betyder det, at de to kørere deler førstepladsen i den samlede stilling inden næste grandprix i Vojens.

Niels-Kristian Iversen kunne køre ganske frit og uden de store bekymringer, da den 37-årige speedwaykører allerede har sikret sig billet til næste års VM-serie.

Han ligger i øjeblikket tre point fra top-8, som sikrer VM-deltagelse sæsonen efter, men Iversen sørgede for en uge siden for at sikre en sæson mere, da der blev kørt kvalifikation, og danskeren sluttede i top-3, som gav adgang.

/ritzau/