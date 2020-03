Dorothea Wierer blev nummer 11 i 10 kilometer jagtstart, og det var nok til at vinde den samlede World Cup.

Dorothea Wierer ender som samlet vinder i kvindernes World Cup.

Det står klart, efter at den italienske skiskytte blev nummer 11 på lørdagens 10 kilometers jagtstart i Kontiolahti i Finland, mens den nærmeste forfølger, norske Tiril Eckhoff, blev nummer 10.

Det var ikke nok for nordmanden til at indhente Wierer, der inden lørdagens løb var 26 point foran i den samlede stilling.

Det er anden sæson i træk, at italieneren vinder World Cuppen i skiskydning.

Det så ellers længe ud til, at Tiril Eckhoff ville vinde lørdagens jagtstart og den samlede World Cup. Nordmanden førte inden fjerde og sidste skydning feltet an, mens Wierer havde svært ved at få samme fart i sporet.

Til gengæld var italieneren bedst på skydningerne, hvor Eckhoff på sidste skydning blev overmandet af nerver og missede tre skud.

Lørdagens løb blev vundet af Julia Simon. Det er første gang i karrieren, at franskmanden vinder et World Cup-løb. I blæsevejret i Finland satte hun 18 ud af 20 skud inden for skiven, og det hjalp hende mod sejren.

Løbet var det sidste for finske Kaisa Mäkäräinen, der tidligere har meddelt, at hun stopper karrieren efter lørdagens løb på hjemmebanen.

/ritzau/