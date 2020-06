Den paralympiske guldvinder og tidligere Formel 1-kører Alex Zanardi kæmper for sit liv i kunstig koma.

Et af de store forbilleder og ikoner inden for parasport, italieneren Alex Zanardi, forulykkede fredag på sin håndcykel under et løb i hjemlandet. Han ligger nu i kunstig koma, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 53-årige tidligere Formel 1-stjerne, som i 2001 fik amputeret begge ben efter en ulykke under et motorløb, mistede herredømmet over sin cykel i et sving og kollidere med en lastbil.

Zanardi blev fløjet til hospitalet i Siena med voldsomme hoved- og ansigtsskader og gennemgik en omfattende operation.

- Patienten blev efterfølgende overført til intensivafdelingen. Hans tilstand er meget kritisk, skriver hospitalet i en meddelelse.

Alex Zanardi er blevet et af de største navne inden for parasport, hvor han har deltaget i håndcykling ved para-OL i 2012 og 2016 med fire guldmedaljer og to sølvmedaljer til følge.

Hans historie har tjent som inspiration for mange. Han var en motorsportsstjerne, som fra 1991 til 1994 kørte i Formel 1.

Efterfølgende vandt han i 1997 og 1998 det amerikanske Cart-mesterskab, inden han i 1999 atter kørte Formel 1 for Williams i et år.

Han vendte tilbage til Cart-mesterskabet, men i 2001 forulykkede han i et løb og fik begge ben amputeret. Et par år efter kom han tilbage i motorsporten, som han dyrkede frem til 2009.

Han slog sig dog ind på paracykling og har, som ovenstående OL-meritter vidner om, skabt sig en flot karriere på den front også.

Ud over OL-medaljerne har han også hentet 12 VM-guldmedaljer i paracykling.

