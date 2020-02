Mikaela Shiffrin måtte overlade føringen i den samlede World Cup til italiener, som sejrede i Schweiz søndag.

Italienske Federica Brignone overtog søndag føringen i kvinders samlede World Cup-stilling i alpint skiløb, da hun sejrede i Schweiz.

Den 29-årige skiløber vandt sit World Cup-løb nummer 15, da hun sluttede øverst på podiet i kombineret i Crans-Montana.

Efter at have dystet i både slalom og super-G var italieneren 0,92 sekunder hurtigere end Østrigs Franziska Gritsch, mens tjekkiske Ester Ledecká blev nummer tre søndag.

I den samlede stilling topper Federica Brignone dermed med 1298 point, og hun har 73 point ned til amerikanske Mikaela Shiffrin efter 29 af sæsonens 40 World Cup-løb.

- Det er ikke slut endnu, for der er stadig mange løb tilbage. Jeg følte mig en smule heldig i dag, men det var en god fight, siger Brignone ifølge AFP.

24-årige Mikaela Shiffrin stillede senest op i et World Cup-løb 26. januar. Kort efter offentliggjorde hun, at hendes far var død.

Amerikaneren har vundet OL-guld to gange, og hun vandt den samlede World Cup i 2017, 2018 og 2019.

/ritzau/