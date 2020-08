Selv om Ronnie O'Sullivan er blevet 44 år og er en af veteranerne, er han stadig ikke bange for at være rapkæftet.

Tværtimod.

Denne gang langer snookerens bad boy hårdt ud efter yngre spillere, der får klasket en ordentlig sviner i hovedet. Det gør han i et interview med britiske BBC.

»Hvis du ser på de yngre spillere, der kommer op, så er de ikke rigtig gode. De fleste af dem ville klare sig som halvanstændige amatører, eller ikke engang amatører. Mange af dem er så dårlige,« siger Ronnie O'Sullivan.

"I'd probably have to lose an arm and a leg to fall outside the top 50."



Ronnie O'Sullivan isn't impressed with new players coming through on the world tour.



: https://t.co/Q9lmZNuHmx #bbcsnooker pic.twitter.com/IAyNAzEmYH — BBC Sport (@BBCSport) August 10, 2020

Manden med de fem VM-titler skulle møde 45-årige Mark Williams i kvartfinalen, og det var i den forbindelse, at O'Sullivan forklarede, at han langtfra er imponeret over den yngre snooker-garde.

»Når man ser mange af de unge, tænker man, at jeg formentlig skal miste en arm og et ben for at ryge uden for top-50. Derfor hænger vi ældre her endnu, fordi de er så dårlige længere nede,« forklarede O'Sullivan spydigt.

Den britiske snooker-stjerne har selv været professionel siden 1992 og vandt sit første engelske mesterskab som kun 18-årig.

Otte år senere vandt han sit første verdensmesterskab.