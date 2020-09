Den iranske wrestler Navid Afkari er blevet dømt til døden i sit hjemland, og det har sat gang i en stor kritik af styret i Iran.

Dødsdommen har Afkari fået for sin deltagelse i protesterne mod regeringen i 2018, og efterfølgende siges det, at han har indrømmet at have medvirket i drabet på en officer under optøjerne.

Hans to brødre, der også deltog i protesterne, er sluppet med langvarige fængselsdomme, ligesom alle tre bliver straffet med 74 piskeslag hver.

Kritikere mener dog, at Afkari er blevet tortureret til at komme med sin indrømmelse, og mediet for menneskerettigheder The Human Rights Activists News Agency har oplyst, at den er i besiddelse af et brev, hvor Afkari fortæller om torturen.

Det skriver BBC.

Støtteerklæringerne er siden væltet ind, og flere end 17.000 mennesker har skrevet under på en online-erklæring for at vise deres foragt for dommen til Afkari.

Blandt dem, der mener, at dommen skal omstødes, tilhører USAs præsident, Donald Trump.

»Til Irans ledere. Jeg ville virkelig værdsætte, hvis I ville tage denne unge mand til nåde og ikke henrette ham. Tak!,« skriver han på Twitter.

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Afkari, 27, har udmærket sig ved at vinde flere internationale medaljer i sin sportsgren.