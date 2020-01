Jeg er en af millioner af undertrykte kvinder i Iran, som styret har leget med i årevis, skriver afhopper.

Irans eneste kvindelige medaljevinder ved et OL, Kimia Alizadeh, har i protest mod styret forladt landet og vil aldrig vende tilbage.

Det oplyser hun i et indlæg på det sociale medie Instagram, skriver det britiske medie BBC søndag.

Hun begrunder sin beslutning med, at hun ikke ønsker at være en del af et samfund præget af "hykleri, løgn, uretfærdighed og smiger".

- Jeg er en af millioner af undertrykte kvinder i Iran, som de (styret, red.) har leget med i årevis, skriver den 21-årige taekwondokæmper, der ved OL i Rio de Janeiro i 2016 vandt bronze i 57 kilo-klassen.

Kimia Alizadeh oplyser ikke, hvor hun nu befinder sig, men i sidste uge var der i Iran medierapporter om, at hun trænede i Holland.

I 2016 skrev hun sportshistorie ved som den første kvinde fra Iran at vinde en OL-medalje.

Ifølge hendes indlæg har det islamistiske styre i Teheran udnyttet hende som et "propagandaværktøj".

- Jeg klædte mig på den måde, de bad mig om og gentog alt, hvad de beordrede. Hver sætning, de forlangte, gentog jeg. Ingen af os betyder noget for dem. Vi er bare fjolser, skriver hun.

Hun tilføjer, at selv om regeringen ville udnytte hendes sportslige succes politisk, så ydmygede politikere hende med bemærkninger i stil med, at "det er ikke dydigt for en kvinde at strække sine ben".

Præstestyret i Iran har siden nedskydning af et ukrainsk passagerfly i sidste uge været mål for folkelige protester i hovedstaden Teheran.

Søndag var der igen protester i Teheran mod myndighederne.

/ritzau/