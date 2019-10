Irans udelukkelse fra international judo er baseret på en falsk anklage fra én udøver, siger iransk judochef.

Irans Judoforbund afviser blankt de anklager, der tirsdag førte til, at iranske udøvere foreløbig er udelukket fra internationale stævner.

Det Internationale Judoforbund (IJF) finder det bevist, at iranske judokæmpere er blevet beordret af deres eget forbund til at tabe med vilje for at undgå at skulle kæmpe imod israelere.

Det har medført, at iranerne ni måneder før OL er blevet spærret på ubestemt tid.

Men det er ifølge lederen af det iranske forbund, Arash Miresmaeili, "grusomt og åbenlyst forræderi".

- Det internationale forbund burde ikke træffe sådan en foranstaltning mod judosporten i Iran udelukkende baseret på en falsk påstand fra én atlet, siger Miresmaeili ifølge nyhedsbureauet AFP.

Afgørelsen er baseret på udsagn fra den iranske judokæmper Saeid Mollaei, der hævder, at han blev beordret til at lade sig tabe i VM-semifinalen i klassen op til 81 kilo tidligere på året.

Ordren skulle ifølge Mollaei være kommet fra Irans Judoforbund og landets olympiske komité.

Det fik i første omgang IJF til at udstede en midlertidig udelukkelse, mens sagen blev undersøgt. Tirsdag blev iranerne udelukket fra alle internationale konkurrencer på ubestemt tid.

Udelukkelsen står ved magt, indtil "Irans Judoforbund udsteder stærke garantier for, at man vil respektere IJF-reglerne og acceptere, at forbundets atleter kæmper mod israelere".

Iran anerkender ikke Israel, og landets sportsudøvere afholder sig ofte fra at kæmpe mod israelere.

Landets nuværende judochef, Arash Miresmaeili, mødte selv overvægtig op til en kamp mod en israelsk modstander ved OL i 2004 og blev derfor diskvalificeret.

